"Ограбление": реакция соцсетей на неназначенный пенальти в матче Украина – Италия (видео)

Журналисты и болельщики убеждены, что рефери допустил ошибку, которая стоила "сине-желтым" путевки на Евро.

Сборная Украины в матче заключительного тура группового этапа в немецком Леверкузене сыграла вничью с Италией ( 0:0 ) и не сумела напрямую выйти на Евро-2024.

В конце поединка произошел скандальный эпизод с падением украинского вингера Михаила Мудрика в штрафной площадке итальянцев после контакта с ногой защитника "Скуадры Адзурры" Брайана Кристанте.

Однако главный арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано проигнорировал этот момент и даже не пошел посмотреть видеоповтор с помощью системы VAR.

Как показывает повтор эпизода, на 90+3-й минуте матча Кристанте ударил Мудрика по ноге, когда украинец пробросил мяч себе на ход. Так что рефери принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота Италии.

Украина не могла вести penalty после этого ходатайства на Мудрике в перерыве времени на Италию.



A win would've sent Ukraine через EURO 2024.



Италия должна была ныне офисно qualified, но Украина будет стремиться к качеству через playoff round. pic.twitter.com/Xl91Xxh4wE — ESPN FC (@ESPNFC) November 20, 2023

Ucrania clama contra Gil Manzano por el posible penalti en el 93' que pudo meterle en la Eurocopa



⚽ L'àrbitre espanyol no señaló ni acudió a revisar al VAR una entrada de Acerbi en Mudryk #Euro2024Qualifiers https://t.co/VIWdjG6hDz — MARCA (@marca) November 20, 2023

Управление в Северной Македонии в Великобритании было быстрым I've seen in long time.



Ukraine v Italy: Hold my beer pic.twitter.com/ICuSmEAW8g — Paddy Power (@paddypower) November 20, 2023

Украина абсолютно robbed and will not qualify for the Euros



Where is VAR?! pic.twitter.com/VfzIpLTE8d — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 20, 2023

Украина должна быть полностью shafted здесь после Италии. Денел в 93rd minute.



Они's been shafted, в доме, в crucial qualifier, на Италию. pic.twitter.com/XTwvyFB4AV — SPFL Mediawatch (@SPFLWatch) November 20, 2023

С тем, что Украину "ограбили", согласились не только болельщики, но и мировые СМИ, активно отреагировавшие на резонансный эпизод в соцсетях.

Сыграв вничью с действующими чемпионами Европы, сборная Украины с 14 очками заняла итоговое третье место в группе C, уступив Италии по результатам личных встреч. Команда Реброва не смогла завоевать прямую путевку на континентальное первенство, но сразится в плейоф за право попасть на ЧЕ.

Своих соперников в плей-офф "сине-желтые" узнают во время жеребьевки в четверг, 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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