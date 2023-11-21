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"Ограбление": реакция соцсетей на неназначенный пенальти в матче Украина – Италия (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Ограбление": реакция соцсетей на неназначенный пенальти в матче Украина – Италия (видео)

Украина – Италия / Фото: Associated Press

Журналисты и болельщики убеждены, что рефери допустил ошибку, которая стоила "сине-желтым" путевки на Евро.

Сборная Украины в матче заключительного тура группового этапа в немецком Леверкузене сыграла вничью с Италией (0:0) и не сумела напрямую выйти на Евро-2024.

В конце поединка произошел скандальный эпизод с падением украинского вингера Михаила Мудрика в штрафной площадке итальянцев после контакта с ногой защитника "Скуадры Адзурры" Брайана Кристанте.

Однако главный арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано проигнорировал этот момент и даже не пошел посмотреть видеоповтор с помощью системы VAR.

Как показывает повтор эпизода, на 90+3-й минуте матча Кристанте ударил Мудрика по ноге, когда украинец пробросил мяч себе на ход. Так что рефери принял ошибочное решение, не назначив пенальти в ворота Италии.

С тем, что Украину "ограбили", согласились не только болельщики, но и мировые СМИ, активно отреагировавшие на резонансный эпизод в соцсетях.

Сыграв вничью с действующими чемпионами Европы, сборная Украины с 14 очками заняла итоговое третье место в группе C, уступив Италии по результатам личных встреч. Команда Реброва не смогла завоевать прямую путевку на континентальное первенство, но сразится в плейоф за право попасть на ЧЕ.

Своих соперников в плей-офф "сине-желтые" узнают во время жеребьевки в четверг, 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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Дата публикации
Просмотры
1066
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