Огромная сенсация: определился соперник "Динамо" в финале Кубка Украины
"Чернигов" одолел харьковский "Металлист 1925" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26 и вышел в финал.
Уже на 5-й минуте встречи черниговская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку за грубый фол заработал Павел Шушко.
На 27-й минуте харьковчане поразили ворота соперника — колумбиец Аревало в центре штрафной площади замкнул подачу Владислава Калитвинцева с правого фланга, но последний находился в офсайде и после просмотра видеоповтора (VAR) гол был отменен.
Играя почти весь матч в большинстве, подопечные Младена Бартуловича постоянно давили на ворота соперника, но представитель Первой лиги сумел выстоять под давлением клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ).
На протяжении матча "Металлист 1925" нанес 31 удар (в створ ворот — 13), тогда как "Чернигов" — ни одного.
Основное время поединка завершилось без голов — 0:0. Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.
Так что обладатель путевки в финал Кубка Украины определялся в серии пенальти. Там точнее оказались игроки черниговского клуба, сотворив огромную сенсацию.
"Чернигов" в финале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо", которое в первом полуфинальном матче Кубка Украины разгромило еще одного представителя Первой лиги — черновицкую "Буковину" (3:0).
Финальный матч Кубка Украины-2025/26, в котором "Чернигов" встретится с "Динамо", состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины.