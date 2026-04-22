Огромная сенсация: определился соперник "Динамо" в финале Кубка Украины

"Металлист 1925" — "Чернигов" / facebook.com/metalist1925kh

"Чернигов" одолел харьковский "Металлист 1925" в матче 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26 и вышел в финал.

Основное время поединка на "Центральном городском стадионе" в Житомире завешилось со счетом 0:0, а в серии пенальти триумфовали черниговцы — 6:5.

Уже на 5-й минуте встречи черниговская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку за грубый фол заработал Павел Шушко.

На 27-й минуте харьковчане поразили ворота соперника — колумбиец Аревало в центре штрафной площади замкнул подачу Владислава Калитвинцева с правого фланга, но последний находился в офсайде и после просмотра видеоповтора (VAR) гол был отменен.

Играя почти весь матч в большинстве, подопечные Младена Бартуловича постоянно давили на ворота соперника, но представитель Первой лиги сумел выстоять под давлением клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ).

На протяжении матча "Металлист 1925" нанес 31 удар (в створ ворот — 13), тогда как "Чернигов" — ни одного.

Основное время поединка завершилось без голов — 0:0. Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

Так что обладатель путевки в финал Кубка Украины определялся в серии пенальти. Там точнее оказались игроки черниговского клуба, сотворив огромную сенсацию.

"Чернигов" в финале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо", которое в первом полуфинальном матче Кубка Украины разгромило еще одного представителя Первой лиги — черновицкую "Буковину" (3:0).

Финальный матч Кубка Украины-2025/26, в котором "Чернигов" встретится с "Динамо", состоится 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины.