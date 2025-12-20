Огромные гонорары: сколько Джошуа и Джейк Пол заработали за бой

Энтони Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

В ночь на 20 декабря бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа брутально нокаутировал видеоблогера Джейка Пола в официальном поединке, который состоялся в Майами (США).

Рассказываем, сколько денег смог заработать каждый из участников резонансного поединка.

Официальные данные о выплатах за бой Энтони Джошуа – Джейк Пол не опубликованы ни промоутерами, ни стриминговыми платформами. Вся информация о гонорарах базируется исключительно на инсайдерских утечках и данных британских журналистов.

По информации Salaryleaks, Джошуа и Пол получат гарантированные гонорары по 50 миллионов долларов.

В то же время финансовая модель выплат существенно отличается. Джошуа рассчитывает на фиксированную сумму и бонусы за просмотры. В то время как Пол, являясь совладельцем промоутерской компании MVP, имеет процент от трансляций и участвует в распределении коммерческих доходов, в том числе от соглашения с Netflix.

Благодаря этому общий доход Пола может достичь 75-100 млн долларов, тогда как Джошуа заработает около 50-60 млн долларов.

Таким образом, суммарный заработок Энтони и Джейка за бой составил около 150 миллионов долларов.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.

Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

Эй Джей вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом).

В предыдущем бою Пол в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим шоумен в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.