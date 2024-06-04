Огромный подписной бонус: стали известны финансовые условия контракта Мбаппе с "Реалом"

Зарплата Килиана в мадридском клубе будет значительно меньше, чем в ПСЖ.

В понедельник, 3 июня, мадридский "Реал" объявил о подписании Килиана Мбаппе. Уже известны финансовые условия контракта звездного французского нападающего со "сливочными".

Как сообщает The Guardian, Мбаппе будет получать годовую зарплату от 15 млн евро до 20 млн евро с ежегодным повышением.

Также он получит подписной бонус в размере 125 миллионов евро. Его выплата будет распределена на пять лет – на весь срок контракта. Согласно условиям соглашения, Килиан получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.

В составе "Реала" 25-летний француз будет зарабатывать гораздо меньше, чем в своем предыдущем клубе – ПСЖ, где его зарплата составляла 72 миллиона евро за сезон.

Мбаппе перебрался в "Реал" в статусе свободного агента, подписав контракт до лета 2029 года.

Напомним, Килиан выступал за ПСЖ с 2017 года, когда перешел из "Монако" за 180 миллионов евро. В составе парижского клуба Килиан выиграл 6 чемпионатов Франции, 4 национальных Кубка, три Суперкубка, а также 2 Кубка французской лиги.

В сезоне-2023/24 Мбаппе провел 48 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 10 ассистов.

Дебютировать за мадридский клуб Мбаппе может в матче за Суперкубок УЕФА против "Аталанты", который состоится 14 августа в Варшаве. Так что у француза есть шанс выиграть трофей уже в первом своем официальном поединке в футболке "сливочных".

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