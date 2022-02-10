Оказался быстрее на 0,02 секунды: на Олимпиаде-2022 состоялся один из самых драматичных финалов (фото)

Оказался быстрее на 0,02 секунды: на Олимпиаде-2022 состоялся один из самых драматичных финалов (фото)

Судьбу финального заезда решил только фотофиниш.

Одной из самых зрелищных развязок на Олимпиаде-2022 стала борьба за "золото" в сноуборд-кроссе.

Судьбу победителя решил фотофиниш: Алессандро Хеммерле из Австрии оказался быстрее Элиота Грондена из Канады всего на 0,02 сек.

Бронзу завоевал Омар Визинтин из Италии. Для всей тройки призеров эти медали стали первыми в карьере на Олимпиадах.

This is how close it was! pic.twitter.com/KA1TohbfcB Olympics (@Olympics) 10 марта 2022

В решающем заезде именно Гронден быстро вышел вперед, но ближе к середине дистанции его догнал и обогнул Хэммерле. Совершив последний скачок, два сноубордиста шли почти параллельно. Все должны были решить доли секунды. Когда австриец и канадец пересекли финишную линию, табло показало, что назвать победителя пока невозможно, и он должен определить фотофиниш. И через несколько секунд было объявлено, что на мгновение раньше предел пересек Хэммерле, а Гронден оказался вторым.

Напомним, что спортсменка из Андорры Маева Эстевес получила тяжелую травму во время выступления в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу.

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