"Оказался в нокдауне": Ломаченко рассказал о своем любимом бое в профи

Украинец вспомнил свой дебютный поединок в легком весе.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) назвал свой любимый поединок на профессиональном ринге.

"Мой любимый бой – с Линаресом, потому что в нем я оказался в нокдауне. Когда ты падаешь, это всегда у тебя в голове.

Я не знаю другой жизни, кроме бокса. Всю свою жизнь я тренировался и учился боксировать", – сказал он в документальном фильме RELENTLESS: Lomachenko от Top Rank.

Поединок между украинцем и Линаресом прошел в 2018 году. Это был дебютный поединок Ломаченко в легком весе. Василий побывал в нокдауне, но сумел одержать победу техническим нокаутом в десятом раунде и стал обладателем титула WBA.

11 декабря Василий Ломаченко сразится в Нью-Йорке с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.

Бой с Комми станет для Василия вторым после прошлогоднего поражения Теофимо Лопеса.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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