Оказался в реанимации: в России боксер зарезал напавшего на него дикого медведя

Оказался в реанимации: в России боксер зарезал напавшего на него дикого медведя

23-летний спортсмен едва не погиб в результате столкновения с хищником.

Российский боксер Илья Медведев в тяжелом состоянии попал в реанимацию после жуткого инцидента, который произошел на реке Иртыш в Тюменской области.

23-летний мастер спорта по боксу вместе с еще двумя мужчинами возвращался с рыбалки в лесу в Уватском районе. Внезапно на них набросился медведь.

Сначала зверь атаковал 48-летнего мужчину. Тот погиб на месте. Затем напал на Илью и повалил его на лопатки. Но парень, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, смог нанести животному несколько смертельных ударов ножом.

Третий рыбак не пострадал. Он на лодке доставил раненого Медведева в больницу. Парню оказывают помощь врачи. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает Telegram канал Shot.

Отметим, что Медведев - мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров.

На любительском уровне Илья одержал 11 побед и потерпел 10 поражений в 21 бою. Он входил в состав сборной Тюменской области.

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