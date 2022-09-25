Оккупантам не место в цивилизованном мире: РФ во второй раз отстранили от соревнований в санном спорте

В начале марта FIL отстранила РФ и Беларусь из-за полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину, запретив спортсменам стран-агрессоров участвовать в международных турнирах, а также отменив все соревнования под своей эгидой на территории обоих государств.

Однако в апреле Апелляционный суд FIL восстановил Россию в правах и вернул ей статус полноценного члена организации. В ответ на это решение украинские саночники призвали бойкотировать турниры под эгидой FIL.

Теперь же состоялось очередное заседание исполнительного комитета FIL, на котором было принято решение на бессрочной основе повторно отстранить представителей РФ.

Так что новый сезон Кубка мира по санному спорту начнется 3 декабря с этапа в австрийском Иннсбруке без российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что Россию и Беларусь отстранили от ЧМ-2022 и других международных турниров по дзюдо.

Читайте также:

Сотрудники сборной России по футболу получили повестки из военкомата: что известно

Россиян и белорусов могут вернуть в лыжный спорт: намерения FIS решительно осудили Норвегия и Финляндия

"Даже не можем обсуждать": глава УЕФА отбросил возвращение России в международный футбол