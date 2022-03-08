Оккупанты обстреляли дом Усика под Киевом: жена украинского чемпиона ищет выживших

Екатерина пытается связаться с соседями.

Жена чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика, защищающего территориальную целостность Украины, у себя в Instagram сообщила, что ее дом в Ворзеле (поселок Киевской области – находится между Ирпенем и Бучей) обстреляли оккупанты.

Екатерина Хмелевская безуспешно пытается установить связь со своими соседями.

"Если кто-то отзовется с моей ул. Леси Украинки, где стоял мой дом. С 4 марта не могу никому дозвониться. Очень переживаю за соседей. Там было очень много людей. Сейчас тихо и я переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные. Кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой. Если появится информация – пишите мне. Я верю, что они все живы», – написала Екатерина.

Напомним, в ряды территориальной обороны присоединились многие известные украинские спортсмены, в частности боксеры Владимир Кличко, Василий Ломаченко, украинский чемпион ММА Ярослав Амосов, главный тренер "Десны" U-19 Александр Зуб, а также украинский боксер Денис Беринчик. А главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в Вооруженные Силы Украины.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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