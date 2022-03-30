Оккупанты разбомбили дом вице-президента "Металлиста" под Харьковом

Красников чудом выбрался из деревни, где просидел 15 дней войны.

Вице-президент Металлиста Евгений Красников рассказал, как его дом пострадал во время войны против российских оккупационных войск.

"У меня за городом дом в селе под Харьковом. Это как раз русское направление, где постоянно ведутся бои. Я там 15 дней просидел с начала войны, потом вырвался в Харьков. Хорошо, что в доме был подвал, можно было спрятаться при обстреле. Также были дрова, консервация... У нас много живет пожилых людей, помогал им, как мог.

Я выбрался оттуда случайно. Ко мне часто приезжал знакомый кинолог, он бывший афганец. Смелый парень! И вот с ним я уехал в Харьков. Как только (разговор состоялся 29 марта – прим.) мне позвонили, сказали, что мой загородный дом разбомбили. Но главное, что все живы», – цитирует Красникова FanDay.

Напомним, что здание бывшего футболиста сборной Украины и "Динамо" Киева Владислава Ващука в Гостомеле захватили российские оккупационные войска.

Читайте также:

В Доме футбола открыто лечебно-реабилитационное отделение для эвакуированных из зоны боевых действий людей (фото)

"Меня не интересуют пояса — только помощь Украине": Усик объяснил, почему решил провести реванш с Джошуа

В Ирпене российские кафиры расстреляли известного детского тренера по боксу