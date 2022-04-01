Оккупанты разрушили дом легенды "Шахтера" в Мариуполе: он показал последствия бомбардировок

Олег Матвеев остался без дома из-за действий российских войск.

Знаменитый форвард донецкого "Шахтера" Олег Матвеев потерял дом в Мариуполе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Оккупанты разрушили многоэтажку, где проживал бывший бомбардир "горняков".

"Вот что осталось от дома, в котором я жил. Это просто пи**ец", - написал Матвеев в Instagram, добавив видео.

На видео также слышны выстрелы - Вооруженные силы Украины продолжают защищать город от российских оккупантов.

Напомним, Матвеев родился в России. Он выступал за Шахтер с 1992 по 1995 и с 1996 по 2000 год. Вместе с "горняками" Олег несколько раз выиграл "серебро" УПЛ, а также завоевал Кубок Украины. В сезоне-1996/97 Матвеев стал лучшим бомбардиром Чемпионата Украины, забив 21 гол.

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