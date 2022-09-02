Оккупанты разрушили спортивную арену в Харькове, где тренировались чемпионки по синхронному плаванию (фото)

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Харьков и область. В результате ракетного удара была разрушена спортивная арена для подготовки олимпийских чемпионов.

Российские оккупанты обстреляли харьковский спорткомплекс "Локомотив".

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса "Локомотив" имени Г. Кирпы в Холодногорском районе. Это – мировая спортивная арена, где тренировались наши "золотые рыбки" – чемпионки по синхронному плаванию. В этих стенах выступали мировые звезды из разных видов спорта, призеры Олимпийских Игр", – отметил он.

Спорткомплекс был рассчитан на 5000 мест, там проводились соревнования по минифутболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта. Кроме того, украинские теннисисты проводили здесь матчи Кубка Дэвиса и Билли Джин Кинга.

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по артистическому плаванию Ксения Сидоренко, занимавшаяся в этом спорткомплексе, отреагировала на ракетный удар.

instagram.com/kseniyasydorenko_oly/

"Наш второй дом. Спасибо Раша, что забрала у нас все. Наш бассейн, в котором мы постоянно тренировались, готовились ко всем соревнованиям. После этого вы хотите допустить Россию к международным соревнованиям?", — написала Сидоренко в Instagram.

instagram.com/kseniyasydorenko_oly/

Напомним, что во время контрнаступления в Херсонской области погиб известный фанат симферопольской "Таврии" — Святослав "Свят" Алексапольский.

Читайте также:

"Это прямое пренебрежение принципами Хартии": Лавров заговорил об отстранении российских спортсменов, обезобразив слова президента МОК

Украинская теннисистка отказалась пожать руку звездной белоруске после матча на US Open (видео)

Зарисовали лицо буквой "Z": жертва Усика поплатился за пророссийскую позицию (видео)