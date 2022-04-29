Оккупанты вспахали на стадионе символ "V": президент УАФ показал последствия "русского мира" в Киевской области

Оккупанты вспахали на стадионе символ "V": президент УАФ показал последствия "русского мира" в Киевской области

На стадионе в Бородянке войска врага вспахали букву "V", которая является одним из символов российского вторжения в Украину. Соответствующим снимком поделился глава УАФ Андрей Павелко.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вместе главным тренером сборной Украины Александром Петраковым первыми вице-президентами Алексеем Михайличенко и Вадимом Костюченко, руководителем Киевского объединения ассоциаций футбола и президентом ковалевского "Колоса" Андреем Засухой посетили Гостомель и Бородянку, которые пострадали от зверств российских оккупантов.

Об этом президент УАФ написал на своей странице в Facebook, опубликовав жуткие кадры из Киевской ообласти.

"В Гостомеле заехали на центральный стадион, куда попали снаряды оккупантов, но который обязательно будет восстановлен и снова будет принимать матчи местных команд. Увидели собственными глазами разрушенные и сожженные жилые дома. Здесь россияне убивали и калечили жизнь многих людей.

Как и в Гостомеле, улицы Бородянки переполнены свидетельствами многочисленных преступлений российских окупантов. Эти дикари только для забавы вспахали на поле центрального стадиона, где в мирное время мы проводили матчи ежегодного международного турнира им. В. Банникова, фашистский символ "V". Кроме того орки вырыли рядом блиндажи и пытались БТРами уничтожить соседнее поле с искусственным покрытием. Не удалось!

В Бородянке очень много разрушений, но поселок выстоял благодаря храбрости наших воинов, получив два мощных символа-оберега. Это простреленный российскими шарами и осколками, но уцелевший памятник Тарасу Шевченко в центре поселка и фигурка петушка, устоявшая на кухонном шкафчике разбомбленного жилого дома. И здесь нет никакой случайности. Такие символы являются нашей твердой верой в то, что Украина выдержит тяжелые испытания и обязательно будет праздновать победу над тупой российской ордой", - написал Павелко в Facebook.

Город-герой Гостомель одним из первых в Украине 24 февраля потерпел удар рашистских оккупантов. Вскоре орда добралась и... Опубликовано Андреем Павелко Четверг, 28 апреля 2022 г.

Ранее сообщалось, что сборная Украины получила первого соперника для подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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