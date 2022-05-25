Оккупанты за все заплатят: УАФ готовит иск против России из-за разрушенной спортивной инфраструктуры

Оккупанты за все заплатят: УАФ готовит иск против России из-за разрушенной спортивной инфраструктуры

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребует от Российской Федерации возместить ущерб, нанесенный футбольной инфраструктуре в результате военной агрессии.

Украинская ассоциация футбола намерена подать иск в Европейский суд по правам человека. По словам президента ассоциации футбола Андрея Павелко, сейчас УАФ в сотрудничестве с международными партнерами готовит иск касательно убытков, которые Россия нанесла спортивной инфраструктуре нашей страны.

Об этом Павелко заявил в комментарии телеканалу "Футбол".

"Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к Российской Федерации за ущерб, нанесенный войной нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами мощную позицию в отношении РФ и ущерба, который нанесла война украинскому футболу.

Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам Российской Федерацией в войне, которую она принесла в наш дом.

Уверен, что все субъекты украинского футбола, объединившись, представят всю необходимую информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иски, которые будут поданы в ЕСПЧ и международные суды, обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, который нанесла Российская Федерация нашему украинскому футболу", - сказал Павелко.

В результате обстрелов и бомбардировок российскими войсками были разрушены или полностью уничтожены стадионы в Чернигове, Харькове, Бородянке, Ирпене, Мариуполе и ряде других украинских городов. Также из-за действий оккупантов пострадали футбольные базы, где тренировались украинские команды.

Напомним, российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины.

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