Окончание целой эры: все рекорды и достижения Месси за время в "Барселоне" (инфографика)

Окончание целой эры: все рекорды и достижения Месси за время в "Барселоне" (инфографика)

Аргентинец навсегда вписал свое имя в историю каталонского клуба и "игры миллионов".

5 августа "Барселона" официально сообщила об уходе своего многолетнего лидера Лионеля Месси. Аргентинский игрок за время выступлений в футболке "сине-гранатовых" стал легендой клуба.

ТСН Проспорт собрал все рекорды и завоеванные трофеи Лео в "Барселоне" в удобном формате инфографики.

Ранее ТСН Проспорт писал, почему Месси покинул "Барселону" и кто может стать следующим клубом аргентинца.

Напомним, что 30 июня 2021 года истек срок действия контракта с клубом. Позже ему не разрешили начать подготовку к новому сезону в составе "Барселоны".

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Месси хотел остаться в "Барселоне", но отец и семья подталкивали Лионеля к переходу во французский ПСЖ.

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