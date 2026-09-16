Ольховцы — Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча 1/16 финала Кубка Украины

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В четверг, 17 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27 между донецким "Шахтером" и "Ольховцами" из одноименного села Закарпатской области.

Поединок состоится на стадионе "Ольховцы-Арена-Парк" в селе Ольховцы. Игра начнется в 15:00.

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Для "Шахтера" это будет первый матч в текущем розыгрыше Кубка Украины, тогда как "Ольховцы" стартовали с 1/32 финала, где сенсационно победили представителя УПЛ — одесский "Черноморец" (1:0).

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Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Ольховцы" — "Шахтер".

Сейчас "Шахтер" занимает второе место в УПЛ, имея 15 очков после шести сыгранных матчей. Подопечные Арды Турана по дополнительным показателям уступают лишь "Полесью", которое нанесло "оранжево-черным" единственное поражение в этом сезоне (0:2).

В предыдущем матче "Шахтер" разобрался с "Черноморцем" (2:0) в рамках шестого тура УПЛ. До этого донецкий клуб стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против нидерландского ПСВ (1:1).

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"Ольховцы" находятся на последней позиции в группе A турнирной таблицы Второй лиги, набрав 2 очка за пять матчей. В предыдущем поединке команда из Закарпатской области проиграла клубу "Днестр" Залещики (0:2) в рамках шестого тура Второй лиги.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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