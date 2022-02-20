Олимпиада-2022: эффектные фото с церемонии закрытия Игр в Пекине

Олимпиада-2022: эффектные фото с церемонии закрытия Игр в Пекине

Зимняя Олимпиада официально завершилась.

В воскресенье, 20 февраля, состоялась официальная церемония закрытия Олимпийских игр-2022.

Мероприятие провели на Национальном стадионе Пекина, также известном как "Птичье гнездо". Он был главной ареной как летних Игр-2008, так и зимней Олимпиады-2022.

Торжества начались в 14:00 по киевскому времени. Самые яркие фото с церемонии закрытия Зимней Олимпиады подобрал ТСН.ua.

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За это событие состоялась передача "права хозяина" из Пекина в Милан и Кортину-д'Ампеццо, где пройдут следующие Зимние Олимпийские игры-2026.

Олимпийская сборная Украины тоже приняла участие в торжествах. Знаменицей команды стала биатлонистка Елена Белосюк. Большую часть Олимпиады она пропустила через коронавирус.

Полный медальный зачет Олимпийских игр-2022 смотрите ЗДЕСЬ.

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