Олимпиада-2022: кто из украинцев отобрался в мужской и женский масс-старты по биатлону

Олимпиада-2022: кто из украинцев отобрался в мужской и женский масс-старты по биатлону

Гонки с массовым стартом закроют биатлонную программу на Играх в Пекине.

Стало известно, кто из украинских биатлонистов квалифицировался в мужской и женский масс-старты на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Право выступить в мужской гонке с массовым стартом добыли двое биатлонистов: Дмитрий Пидручный и Артем Прима. А в аналогичную женскую дисциплину от украинской сборной отобралась только Юлия Джима.

Согласно регламенту, в масс-старте на Олимпиаде-2022 принимают участие 30 биатлонистов(-ок): топ-15 общего зачета Кубка мира, а также еще 15 биатлонистов(-ок), сумевших выиграть медаль на одной из трех гонок ОИ-2022 (индивидуальная гонка, спринт, персьют) или набрать наибольшее количество очков по итогам этих стартов.

Ни один из наших спортсменов не находится в топ-15 Кубка мира, однако выступления "сине-желтых" в Пекине позволили трем представителям Украины пробиться в масс-старты.

Пидручный набрал 79 очков и стал 5-м в рейтинге претендентов на гонку с массовым стартом, а Прима (53 очка) расположился на 9-й строчке. В свою очередь Джима (93 очка) заняла третье место в соответствующем списке среди женщин.

Близки к тому, чтобы выступить в масс-старте, еще две украинки - Анастасия Меркушина и Ирина Петренко - они третья и пятая запасные. Это значит, что для попадания в масс-старт им нужно, чтобы находящиеся выше биатлонистки отказались выходить на старт.

Украина впервые за 12 лет будет представлена в мужском масс-старте на Олимпиаде-2022. В последний раз нашу мужскую сборную в этом виде программы представляли Сергей Седнев и Андрей Дериземля на Играх-2010 в Ванкувере.

Мужская гонка с массовым стартом состоится в пятницу, 18 февраля. Начало - в 11:00 по киевскому времени.

Женский масс-старт намечен на субботу, 19 февраля. Старт - в 11:00 по киевскому времени.

Перед гонками с массовым стартом на Олимпиаде в Пекине будут проведены эстафеты. Мужская - 15 февраля, женская - 16 февраля.

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