Олимпиада-2022: кто представит Украину в женской и мужской гонках преследования по биатлону

Олимпиада-2022: кто представит Украину в женской и мужской гонках преследования по биатлону

Оба персьюта запланированы на воскресенье, 13 февраля.

В воскресенье, 13 февраля, биатлонная программа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжится гонками преследования у женщин и мужчин.

Согласно регламенту, право выступить в персьюте получили топ-60 биатлонистов по итогам спринта. Рассказываем, кем будет представлена сборная Украины в гонках преследования.

В женском преследовании от "сине-желтой" команды побегут Юлия Джима ( 8 стартовый номер , +1:08 отставание от лидера), Анастасия Меркушина 24 , +1:47) и Ирина Петренко ( 40 , +2:27).

Начало женской гонки преследования - в 11:00 по киевскому времени.

В мужском персьюте честь Украины будут защищать Дмитрий Пидручный ( 13 , +1:19), Артем Прима ( 15 , +1:19) и Антон Дудченко ( 60 , +2:51).

Старт мужской гонки преследования - в 12:45 по киевскому времени.

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