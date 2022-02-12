Олимпиада-2022: кто представит Украину в женской и мужской гонках преследования по биатлону

Оба персьюта запланированы на воскресенье, 13 февраля.
В воскресенье, 13 февраля, биатлонная программа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжится гонками преследования у женщин и мужчин.
Согласно регламенту, право выступить в персьюте получили топ-60 биатлонистов по итогам спринта. Рассказываем, кем будет представлена сборная Украины в гонках преследования.
В женском преследовании от "сине-желтой" команды побегут Юлия Джима ( 8 стартовый номер, +1:08 отставание от лидера), Анастасия Меркушина 24, +1:47) и Ирина Петренко (40, +2:27).
- Начало женской гонки преследования - в 11:00 по киевскому времени.
В мужском персьюте честь Украины будут защищать Дмитрий Пидручный (13, +1:19), Артем Прима (15, +1:19) и Антон Дудченко (60, +2:51).
- Старт мужской гонки преследования - в 12:45 по киевскому времени.
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