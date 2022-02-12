Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Олимпиада-2022: кто представит Украину в женской и мужской гонках преследования по биатлону

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Олимпиада-2022: кто представит Украину в женской и мужской гонках преследования по биатлону

Ирина Петренко / Associated Press

Оба персьюта запланированы на воскресенье, 13 февраля.

В воскресенье, 13 февраля, биатлонная программа зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжится гонками преследования у женщин и мужчин.

Согласно регламенту, право выступить в персьюте получили топ-60 биатлонистов по итогам спринта. Рассказываем, кем будет представлена сборная Украины в гонках преследования.

В женском преследовании от "сине-желтой" команды побегут Юлия Джима ( 8 стартовый номер, +1:08 отставание от лидера), Анастасия Меркушина  24, +1:47) и Ирина Петренко (40, +2:27).

  • Начало женской гонки преследования - в 11:00 по киевскому времени.

В мужском персьюте честь Украины будут защищать Дмитрий Пидручный (13, +1:19), Артем Прима (15, +1:19) и Антон Дудченко (60, +2:51).

  • Старт мужской гонки преследования - в 12:45 по киевскому времени.

Читайте также :

Биатлон на Олимпийских играх-2022: полный календарь, расписание всех гонок

Двое украинцев - в топ-15: результаты мужского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Джима - в топ-10: результаты женского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Следующая публикация