Олимпиада-2022: сколько получат украинские спортсмены за завоеванные медали

Призовые для "сине-желтых" остаются неизменными уже семь лет.
Стало известно, какие призовые из украинского бюджета предусмотрены для спортсменов за медали наОлимпийских играх 2022 года.
Сборная Украины на Играх в Пекине состоит из 45 спортсменов, которые соревнуются по 12 дисциплинам.
По сравнению с Олимпиадой 2020, состоявшейся в Токио, сумма призовых осталась неизменной. За выигранную золотую награду спортсмен получит 125 тысяч долларов. Такую же сумму получали и на двух последних зимних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах.
Призовые для украинцев за выигранные медали на Олимпиаде-2022:
- Золото – 125 тысяч долларов (3.5 млн грн)
- Серебро – 80 тысяч долларов (2.2 млн грн)
- Бронза – 55 тысяч долларов (1.5 млн грн)
Олимпийские игры-2022 состоятся с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.
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