Олимпиада-2022: сколько стран представляет на Играх лишь один участник

Более 100 стран мира вообще не смогли отправить на зимние Олимпийские игры ни одного участника.
В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала официальная церемония открытия Олимпийских игр-2022, в которой участвует 91 страна. Однако некоторые государства представлял только один представитель.
Об этом сообщает CNN.
К счастью, этих спортсменов сопровождали волонтеры, чтобы сделать прогулку чуть менее одинокой.
Полный список команд с одним представителем:
- Албания
- Американское Самоа
- Кипр
- Восточный Тимор
- Эквадор
- Эритрея
- Гана
- Гаити
- Индия
- Кыргызстан
- Мальта
- Марокко
- Нигерия
- Пакистан
- Перу
- Филиппины
- Саудовская Аравия
- Узбекистан
- Виргинские острова США
Еще у больше 100 стран мира не смог отобраться на зимние Олимпийские игры ни один участник.
Что интересно, Индию, в которой проживает около 1,4 млрд человек, представляет также только один спортсмен. Почему так произошло пока неизвестно. Вероятно, это связано с тем, что Индия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.
Дело в том, что в эстафету огня перед стартом соревнований включили командира полка китайской армии, участвовавшего в бою с индийскими войсками на границе. В столкновении летом 2020 года погибли 20 индийских солдат, Китай признал четыре смерти со своей стороны.
Напомним, что в Пекине официально открылись зимние Олимпийские игры-2022.
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