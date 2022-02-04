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Олимпиада-2022: сколько стран представляет на Играх лишь один участник

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Олимпиада-2022: сколько стран представляет на Играх лишь один участник

Getty Images

Более 100 стран мира вообще не смогли отправить на зимние Олимпийские игры ни одного участника.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала официальная церемония открытия Олимпийских игр-2022, в которой участвует 91 страна. Однако некоторые государства представлял только один представитель.

Об этом сообщает CNN.

К счастью, этих спортсменов сопровождали волонтеры, чтобы сделать прогулку чуть менее одинокой.

Полный список команд с одним представителем:

  • Албания
  • Американское Самоа
  • Кипр
  • Восточный Тимор
  • Эквадор
  • Эритрея
  • Гана
  • Гаити
  • Индия
  • Кыргызстан
  • Мальта
  • Марокко
  • Нигерия
  • Пакистан
  • Перу
  • Филиппины
  • Саудовская Аравия
  • Узбекистан
  • Виргинские острова США

Еще у больше 100 стран мира не смог отобраться на зимние Олимпийские игры ни один участник.

Что интересно, Индию, в которой проживает около 1,4 млрд человек, представляет также только один спортсмен. Почему так произошло пока неизвестно. Вероятно, это связано с тем, что Индия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине.

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Дело в том, что в эстафету огня перед стартом соревнований включили командира полка китайской армии, участвовавшего в бою с индийскими войсками на границе. В столкновении летом 2020 года погибли 20 индийских солдат, Китай признал четыре смерти со своей стороны.

Напомним, что в Пекине официально открылись зимние Олимпийские игры-2022.

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