Олимпиада-2022: яркие фото с церемонии открытия Игр в Пекине

Олимпиада-2022: яркие фото с церемонии открытия Игр в Пекине

Мероприятие оказалось потрясающим – от светодиодной выставки цветов до невероятных световых шоу.

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала официальная церемония открытия Олимпийских игр-2022, в которой участвует 91 страна.

Торжество началось в 14:00 по киевскому времени. Самые яркие фото с церемонии открытия Зимней Олимпиады подобрал ТСН.ua.

Мероприятие оказалось потрясающим – от светодиодной выставки цветов до невероятных световых шоу.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине (13 фото)

Скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон обратил на себя особое внимание зрителей. Он вышел на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр в национальной одежде и без футболки.

Натан Крамптон / Associated Press

Натан Крамптон / Associated Press

В своих национальных костюмах шагали и представители Восточного Тимора и Колумбии.

Getty Images

И хотя соревнования продолжаются уже третий день, но официальная церемония открытия проходит именно сегодня, 4 февраля. Традиционно началом Игр считается церемония открытия.

Это уже вторая Олимпиада, проводимая во время пандемии. Но на этот раз организаторы заверили, что ввели гораздо более строгие ограничения, чем "пузырь" в Токио-2020.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. В столице Китая более трех тысяч спортсменов разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Украину представят 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Читайте также: