Олимпиада-2022: яркие фото с церемонии открытия Игр в Пекине

Мероприятие оказалось потрясающим – от светодиодной выставки цветов до невероятных световых шоу.
В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала официальная церемония открытия Олимпийских игр-2022, в которой участвует 91 страна.
Торжество началось в 14:00 по киевскому времени. Самые яркие фото с церемонии открытия Зимней Олимпиады подобрал ТСН.ua.
Мероприятие оказалось потрясающим – от светодиодной выставки цветов до невероятных световых шоу.
Скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон обратил на себя особое внимание зрителей. Он вышел на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр в национальной одежде и без футболки.
В своих национальных костюмах шагали и представители Восточного Тимора и Колумбии.
И хотя соревнования продолжаются уже третий день, но официальная церемония открытия проходит именно сегодня, 4 февраля. Традиционно началом Игр считается церемония открытия.
Это уже вторая Олимпиада, проводимая во время пандемии. Но на этот раз организаторы заверили, что ввели гораздо более строгие ограничения, чем "пузырь" в Токио-2020.
Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. В столице Китая более трех тысяч спортсменов разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта.
Украину представят 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.
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