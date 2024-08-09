Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали

На Играх в Париже украинцы уже выбороли одиннадцать наград.
С 26 июля по 11 августа в Париже проходят летние Олимпийские игры-2024. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.
Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.
Рассказываем, кто из украинских спортсменов стал обладателем наград на Олимпиаде-2024, и какие денежные суммы они получат от государства за свои успехи.
За выигранное "золото" на Олимпиаде-2024 нашим спортсменам предусмотрено 125 тысяч долларов. Такая же сумма была и на предыдущей летней Олимпиаде-2020 в Токио.
А вот финансовое вознаграждение за "серебро" и "бронзу" выросло. За второе место на пьедестале в Париже украинцы заработают 100 тысяч долларов (было 80 тысяч долларов), а за третью ступеньку – 80 тысяч долларов (было 55 тысяч долларов).
Все медали Украины на Олимпиаде-2024
"Золото":
- Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)
- Александр Хижняк (бокс, весовая категория до 80 кг)
"Серебро":
- Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров)
- Илья Ковтун (спортивная гимнастика. параллельные брусья)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг)
- Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка на 500 метров)
"Бронза":
- Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)
- Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)
- Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг)
Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.
Украина представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.
На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.
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