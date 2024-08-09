Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали

На Играх в Париже украинцы уже выбороли одиннадцать наград.

С 26 июля по 11 августа в Париже проходят летние Олимпийские игры-2024. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

Рассказываем, кто из украинских спортсменов стал обладателем наград на Олимпиаде-2024, и какие денежные суммы они получат от государства за свои успехи.

За выигранное "золото" на Олимпиаде-2024 нашим спортсменам предусмотрено 125 тысяч долларов. Такая же сумма была и на предыдущей летней Олимпиаде-2020 в Токио.

А вот финансовое вознаграждение за "серебро" и "бронзу" выросло. За второе место на пьедестале в Париже украинцы заработают 100 тысяч долларов (было 80 тысяч долларов), а за третью ступеньку – 80 тысяч долларов (было 55 тысяч долларов).

Все медали Украины на Олимпиаде-2024

"Золото":

Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)

и (фехтование на саблях, командное первенство) Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(легкая атлетика, прыжки в высоту) Александр Хижняк (бокс, весовая категория до 80 кг)

"Серебро":

Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров)

(пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров) Илья Ковтун (спортивная гимнастика. параллельные брусья)

(спортивная гимнастика. параллельные брусья) Парвиз Насибов (греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг)

(греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг) Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка на 500 метров)

"Бронза":

Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)

(фехтование на саблях, личное первенство) Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)

(легкая атлетика, прыжки в высоту) Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)

(легкая атлетика, метание молота) Жан Беленюк (греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Украина представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.

На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

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