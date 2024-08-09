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Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали

Олимпиада-2024: кто из украинских спортсменов завоевал медали и сколько денег они заработали

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок / Фото: Associated Press

На Играх в Париже украинцы уже выбороли одиннадцать наград.

С 26 июля по 11 августа в Париже проходят летние Олимпийские игры-2024. С нашим партнером компанией Favbet следим и болеем за украинскую олимпийскую сборную.

Украину на ХХХIII летней Олимпиаде представляют 140 атлетов, которые выступают в 23 видах спорта.

Рассказываем, кто из украинских спортсменов стал обладателем наград на Олимпиаде-2024, и какие денежные суммы они получат от государства за свои успехи.

За выигранное "золото" на Олимпиаде-2024 нашим спортсменам предусмотрено 125 тысяч долларов. Такая же сумма была и на предыдущей летней Олимпиаде-2020 в Токио.

А вот финансовое вознаграждение за "серебро" и "бронзу" выросло. За второе место на пьедестале в Париже украинцы заработают 100 тысяч долларов (было 80 тысяч долларов), а за третью ступеньку – 80 тысяч долларов (было 55 тысяч долларов).

Все медали Украины на Олимпиаде-2024

"Золото":

  • Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командное первенство)
  • Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)
  • Александр Хижняк (бокс, весовая категория до 80 кг)

"Серебро":

  • Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров)
  • Илья Ковтун (спортивная гимнастика. параллельные брусья)
  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба, весовая категория до 67 кг)
  • Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля, каноэ-двойка на 500 метров)

"Бронза":

  • Ольга Харлан (фехтование на саблях, личное первенство)
  • Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)
  • Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)
  • Жан Беленюк (греко-римская борьба, весовая категория до 87 кг)

Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Украина представлена самым маленьким количеством спортсменов в своей истории на Олимпийских играх. Перед этим антирекорд (155 атлетов) был на Играх-2020, которые из-за пандемии коронавируса состоялись в 2021 году.

На Олимпиаде-2020 сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

Все самые интересные события Олимпиады можно найти в линии украинского лицензионного букмекера Favbet.

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