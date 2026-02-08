Олимпиада-2026: результаты смешанной эстафеты по биатлону – как выступила Украина

Виталий Мандзын / © Associated Press

В воскресенье биатлонная программа Олимпийских игр-2026 открылась смешанной эстафетой.

За сборную Украины в гонке бежали Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Елена Городная и Александра Меркушина. "Сине-желтые" заняли восьмое место.

На первом этапе Пидручный использовал 4 дополнительных патрона на двух рубежах и передал эстафету на 11-й позиции.

На втором этапе Мандзын использовал один дополнительный патрон и передал эстафету на шестом месте.

На третьем этапе Городная использовала один дополнительный патрон и передала эстафету на седьмой строчке.

На четвертом этапе Меркушина с двумя дополнительными патронами завершила гонку восьмой.

Олимпийским чемпионом в смешанной эстафете стала Франция, "серебро" выиграла Италия, а "бронзу" завоевала Германия.

Олимпиада-2026. Биатлон, смешанная эстафета

1. Франция (0+7) 1:04:15.5

2. Италия (0+5) +25.8

3. Германия (1+3) +1:05.3

4. Норвегия (2+6) +1:37.2

5. Швеция (2+7) +1:40.8

6. Финляндия (0+7) +1:56.5

...

8. Украина (0+8) +2:36.6

Полное видео гонки

Следующим биатлонным стартом на Олимпиаде-2026 станет мужская индивидуальная гонка, которая состоится во вторник, 10 февраля. Начало – в 14:30 по киевскому времени.

Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Также мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.