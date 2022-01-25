Олимпиада в Пекине: спортсменам раздают презервативы, однако запретили объятия и рукопожатия

Спортсменов и персонал Игр строго отделили от общественности из-за карантинных мер.
На Олимпийских играх в Пекине придерживаются традиции раздавать презервативы спортсменам, несмотря на подробные рекомендации по социальному дистанцированию из-за COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
"Все подразделения, связанные с Олимпийскими играми, предоставят необходимое количество презервативов бесплатно в подходящее время зарегистрировавшимся людям", — сообщили организаторы.
Игры должны состояться с 4 по 20 февраля в Пекине и соседнем городе Чжанцзякоу. Спортсменов и персонал Игр строго отделили от общественности из-за карантинных мер.
Журналисты в гостинице Guizhou, которая находится внутри "олимпийского пузыря", нашли в каждой комнате пять индивидуально завернутых презервативов. Они были отдельно упакованы в разноцветные конверты, украшенные изображением китайского фонаря.
Организаторы не сказали, сколько всего презервативов раздадут на Играх.
В руководстве по мерам COVID-19 персоналу и спортсменам предписано свести к минимуму физические контакты, такие как объятия, рукопожатия, а также поддерживать социальную дистанцию не менее двух метров от других участников.
В преддверии прошлых летних игр в Токио организаторы заявляли, что планируют раздать около 150 тыс. презервативов, но попросили спортсменов забрать их домой, а не использовать, чтобы не подхватить COVID-19.
Также в Олимпийской деревне в Токио для участников соревнований установили специально спроектированные картонные кровати, на которых невозможно заниматься сексом.
Ранее сообщалось, что в Пекине зафиксирован первый случай COVID-19 у члена олимпийской делегации.
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