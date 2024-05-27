Олимпиакос – Фиорентина: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги конференций

Решающий поединок третьего по престижности еврокубка состоится 29 мая в Афинах.

В среду, 29 мая, греческий "Олимпиакос" и итальянская "Фиорентина" встретятся в финальном матче Лиги конференций сезона-2023/24.

Решающая игра за трофей состоится в греческих Афинах на стадионе "Айя-София". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На пути к финалу "Олимпиакос" в плей-офф прошел венгерский "Ференцварош" (1:0, 1:0), израильский "Маккаби" Тель-Авив (1:4, 6:1), турецкий "Фенербахче" (3:2, 1:1) и английский "Астон Виллу" (4:2, 2:0).

"Фиорентина" добралась до решающего матча третьего по престижности еврокубка, выбив из турнира израильский "Маккаби" Хайфа (4:3, 1:1), чешскую "Викторию" Пльзень (0:0, 2:0) и бельгийский "Брюгге" (3:2, 1:1).

Где смотреть матч Олимпиакос – Фиорентина

На территории Украины финальный матч Лиги конференций между "Олимпиакосом" и "Фиорентиной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Олимпиакос – Фиорентина

Букмекеры считают незначительным фаворитом финального поединка Лиги конференций итальянский клуб. На победу "фиалок" в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,51. Ничья – 3,35. Выигрыш греческой команды по итогам 90 минут матча – 3,25.

На триумф "Фиорентины" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1,79. Завоевание трофея "Олимпиакосом" – 2,15.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" выиграла Лигу Европы, в финале разгромив "Байер".

В финале самого престижного еврокубка, Лиги чемпионов, 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сойдутся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

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