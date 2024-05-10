"Олимпиакос" повторно обыграл "Астон Виллу" и стал вторым финалистом Лиги конференций (видео)

В финале еврокубка греческий клуб сразится с итальянской "Фиорентиной".

"Олимпиакос" на своем поле победил "Астон Виллу" ( 2:0 ) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций и вышел в финал турнира.

Уже на 10-й минуте встречи Аюб Эль-Кааби вывел хозяев вперед. Во втором тайме греческая команда закрепила свой успех – Эль-Кааби на 78-й минуте оформил дубль после передачи 21-летнего голкипера пирейцев Константиноса Цолакиса. Подопечные Унаи Эмери ничем ответить не сумели.

В первом поединке греческий клуб на выезде также победил бирмингемцев (4:2). Так что по сумме двух встреч (6:2) в финал вышли именно подопечные Хосе Мендилибара.

Обзор матча "Олимпиакос" – "Астон Вилла"

В финале турнира "Олимпиакос" сыграет с итальянской "Фиорентиной", которая в полуфинале прошла бельгийский "Брюгге" (3:2, 1:1).

Финальный матч Лиги конференций между "Олимпиакосом" и "Фиорентиной" состоится 29 мая на стадионе "Ая-София" в Афинах, который является домашней ареной греческого АЕКа.

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