Олимпиакос - Шахтер: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

Смотрите первую из товарищеских встреч "горняков" в поддержку Украины.

В субботу, 9 апреля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против греческого "Олимпиакоса". Игра состоится на поле стадиона "Георгиос Караискакис" в городе Пирей.

Эта встреча станет первой в серии благотворительных поединков "горняков" с европейскими клубами в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Все средства от реализации билетов на эти матчи и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Смотрите матч "Олимпиакос" - "Шахтер" в прямом эфире на нашем сайте. Начало игры - в 20:00 по киевскому времени.

Добавим, что в рамках благотворительного евротурне подопечные Роберто де Дзерби проведут еще несколько матчей - против польской "Лехии" (14 апреля), турецкого "Фенербахче" (19 апреля) и хорватского "Хайдука" (1 мая).

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" также проведет ряд благотворительных матчей в поддержку Украины. Первым соперником "бело-синих" 12 апреля станет польская "Легия".

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