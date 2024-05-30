"Олимпиакос" в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной" и выиграл Лигу конференций (видео)

Клуб из города Пирей завоевал первый в своей истории евротрофей.

Греческий "Олимпиакос" стал победителем Лиги конференций сезона-2023/24. В финале третьего по престижности евротурнира клуб из города Пирей минимально обыграл итальянскую "Фиорентину" ( 1:0 ).

Основное время матча на стадионе "Ая-София" в греческих Афинах завершилось со счетом 0:0, а в экстра-таймах "Олимпиакос" забил решающий гол.

На 116-й минуте Аюб Эль-Кааби в штрафной соперника замкнул подачу Сантьяго Эссе с левого фланга. До финального свистка отыграться "фиалки" не сумели.

Обзор матча "Олимпиакос" – "Фиорентина"

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Таким образом, "Олимпиакос" стал первым в истории греческим клубом, которому удалось выиграть евротрофей.

Отметим, что на пути в финал "Олимпиакос" в плей-офф Лиги конференций прошел венгерский "Ференцварош" (1:0, 1:0), израильский "Маккаби" Тель-Авив (1:4, 6:1), турецкий "Фенербахче" (3:2, 1:1) и английскую "Астон Виллу" (4:2, 2:0).

Главный тренер пирейцев Хосе Луис Мендилибар завоевал второй еврокубок за два года. В прошлом сезоне он вместе с испанской "Севильей" выиграл Лигу Европы.

Интересно, что "Фиорентина" во второй раз подряд играла в финале Лиги конференций. В прошлом сезоне клуб из Флоренции в решающем матче за трофей проиграл английскому "Вест Хэму" (1:2).

Ранее сообщалось, что "Аталанта" выиграла Лигу Европы, в финале разгромив "Байер".

В финале самого престижного еврокубка, Лиги чемпионов, 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сойдутся дортмундская "Боруссия" и мадридский "Реал".

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