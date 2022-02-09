Олимпийская чемпионка по биатлону о досрочном завершении выступлений на ОИ-2022: даю шанс молодежи проявить себя, все же так этого хотели

Олимпийская чемпионка по биатлону о досрочном завершении выступлений на ОИ-2022: даю шанс молодежи проявить себя, все же так этого хотели

На соревнованиях она успела провести всего одну полноценную гонку.

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала свое досрочное завершение выступлений на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Соответствующее сообщение 36-летней спортсменки появилось в Facebook.

"Напишу коротко. Все знают, что спорт — это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансированное питание, нормальный сон. Все это способствует укреплению организма. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему достичь гармонии в спорте.

Биатлон – не просто моя жизнь, моя душа. Ведь это чрезвычайный прилив энергии, наполняющей каждую клетку организма, заставляет по-другому смотреть на привычные вещи, радоваться каждому новому дню. Тот, кто не занимается спортом, никогда не поймет радость и приятную тяжесть в мышцах, которая возникает после тренировки. А желание ежедневных тренировок может сравниться разве что с жаждой.

Я делала и делаю все возможное и невозможное, чтобы получать удовольствие от любимой работы. Но мой организм дал сбой, что заставило меня покинуть Олимпийские игры. Я долго думала и даю шанс молодым проявить себя на старте. Все так этого хотели.

Счастливы те, кто посвятил себя спорту и несет гордое звание "спортсмена" сквозь всю жизнь. Спорт – основа жизни, ведь так говорят: "Движение – это жизнь!". Всем выражаю благодарность за поддержку, будьте здоровы", — сказала биатлонистка.

Отметим, что недавно Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке на ОИ-2022. Валя успела провести смешанную эстафету на соревнованиях, где "сине-желтые" заняли 13 место.

Для 36-летней Семеренко Олимпиада в Пекине стала пяткой в карьере. В 2014 году Валентина в составе эстафетной четверки одержала историческую победу в Сочи.

Добавим, что ранее украинская женская команда по биатлону из-за положительных тестов на COVID-19 потеряла капитана Елену Билосюк и Дарью Блашко.

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