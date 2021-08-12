Олимпийская чемпионка получит новую медаль: предыдущую покусал мэр ее города

Организаторы Токио-2020 в соцсетях с юмором отреагировали на эту новость: "Мы хотим официально подтвердить, что медали не съедобны".
В Японии мэр города Нагоя Такаши Кавамура укусил медаль олимпийской чемпионки по софтболу Миу Гото.
Об этом сообщает Vice.
Эти действия возмутили местных жителей. Люди сочли этот поступок неуместным, а также обвинили мэра в игнорировании мер по борьбе с пандемией и неуважении к спортсменке.
На следующий день после инцидента мэр записал видеообращение с извинениями.
В свою очередь представители Международного олимпийского комитета пообещали, что медаль спортсменки с отпечатками зубов мэра заменят на другую.
Организаторы Токио-2020 в соцсетях с юмором отреагировали на эту новость: "Мы хотим официально подтвердить, что медали не съедобны".
Напомним, что украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио больше "золота" для других стран, чем для своей.