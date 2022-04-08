Олимпийская чемпионка совершила "кровавый" заплыв перед посольством России, чтобы осудить геноцид против украинцев

Олимпийская чемпионка совершила "кровавый" заплыв перед посольством России, чтобы осудить геноцид против украинцев

Рута Мейлутите приняла участие в яркой акции в поддержку Украины.

Олимпийская чемпионка по плаванию, литовка Рута Мейлутите присоединилась к протесту против убийств и других безжалостных преступлений российских военных в Украине.

Литовская спортсменка совершила заплыв озером, которое расположено напротив посольства России в Вильнюсе. Организаторы акции покрасили воду в озере в красный цвет, что символизировало кровь украинцев, ставших жертвами российской агрессии.

Сама Рута объяснила, что этот перформанс - "призыв к действиям в поддержку украинского народа, против которого Россия совершает геноцид".

"Важно, чтобы мы не привыкали к ужасным кадрам с массовыми убийствами украинцев и к их боли. Ужасы на украинской земле от рук России, которым, кажется, нет конца, не должны стать нормой", - сказала Мейлутите.

Swimming Through



Развитие “Свиноводства Труг” является путешествием по действию в содействие украинским людям, которые являются genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4 — Rūta Meilutytė (@MeilutyteRuta) 4 апреля 2022

Также она раскритиковала международное сообщество за недостаточно строгие санкции против России и отметила необходимость поддерживать Украину информационно и финансово.

"Когда страны, вроде Германии, не реагируют и не вводят адекватные санкции против агрессора, выбирая деньги вместо людей, - сохранять надежду становится труднее. Поэтому критически важно, чтобы мы продолжали действовать: распространять правдивую информацию, волонтерить, протестовать, жертвовать деньги и оказывать давление на правительства, чтобы те действовали", - добавила литовка.

Рута Мейлутите - олимпийская чемпионка Лондона-2012 в плавании брассом на 100 метров. Она выиграла золотую награду, когда ей было всего 15 лет.

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