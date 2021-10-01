Олимпийская гордость Украины Беленюк и Билодид устроили борцовский поединок: кто победил (видео)

Олимпийская гордость Украины Беленюк и Билодид устроили борцовский поединок: кто победил (видео)

Спортсмены провели дружеский спарринг в спортзале.

Чемпион Олимпиады в Токио борец греко-римского стиля Жан Беленюк и бронзовая призерка Игр-2020 дзюдоистка Дарья Билодид приняли участие в необычном спарринге.

Несмотря на различные вида спорта, а еще важнее - существенную разницу в весе, спортсмены померились силами в спортзале. В результате упорной борьбы победу одержал Беленюк.

Схватка изрядно порадовала как самих участников, так и их поклонников. Соответствующее видео Жан выложил у себя в Instagram.

"Вхожу к тренировочному ритму с чемпионкой Билодид. Борцовские спарринги", — подписал ролик Беленюк.

В комментариях под видео фанаты засыпали Беленюка и Билодид теплыми словами: "Класс, огненный тандем", "Ай, какие вы классные", "Я и Сара клевая пара, роза и тюльпан", - написали поклонники.

В Токио Беленюк, который также является депутатом Верховной Рады, добыл для Украины первое и единственное "золото" Олимпиады-2020. Выступая с травмой, Жан победил всех своих соперников, включая неуступчивого венгра Виктора Лоринца в финальной схватке. Завоевание "золота" Беленюк отпраздновал украинским гопаком .

первое и единственное "золото" Олимпиады-2020. Выступая с травмой, Жан победил всех своих соперников, включая неуступчивого венгра Виктора Лоринца в финальной схватке. Завоевание "золота" Беленюк . 20-летняя Билодид на дебютной для себя Олимпиаде выиграла "бронзу". Именно ее медаль стала первой для Украины на Играх в Токио. Также это историческая награда в женском дзюдо на Олимпиадах.

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