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Олимпийская сборная Украины по футболу одержала третью подряд победу на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу одержала третью подряд победу на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

Команда Руслана Ротаня обыграла олимпийскую сборную Панамы.

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) выиграла третий матч на контрольном международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции, который является подготовкой к Олимпийским играм-2024 в Париже.

"Сине-желтые" обыграли олимпийскую сборную Панамы (U-23) со счетом 2:0.

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот после перерыва подопечным Руслана Ротаня удалось дважды поразить ворота соперника. На 62-й минуте нашу сборную вывел вперед Назар Волошин.

Вскоре украинцы укрепили свое преимущество в счете. На 66-й минуте Егор Ярмолюк перехватил передачу голкипера панамцев, обошел его и отправил мяч в пустые ворота.

Видео матча Украина U-23 – Панама U-23

Для подопечных Ротаня это третья подряд победа на этом турнире. В стартовом матче украинская сборная разгромила Индонезию U-20 со счетом 3:0, а во втором поединке разбила молодежную сборную Италии (U-21) со счетом 4:0.

После трех сыгранных матчей "сине-желтые" с 9 очками возглавляют свою группу. Последний матч на групповом этапе украинцы проведут 10 июня против юношеской сборной Японии (U-19).

После завершения группового этапа состоятся матчи за 9-е, 7-е, 5-е, третье и первое места.

Напомним, мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые примет участие в Олимпиаде. Подопечные Ротаня сыграют в группе B против Аргентины, Марокко и Ирака. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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