Олимпийская сборная Украины по футболу одержала третью подряд победу на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) выиграла третий матч на контрольном международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции, который является подготовкой к Олимпийским играм-2024 в Париже.

"Сине-желтые" обыграли олимпийскую сборную Панамы (U-23) со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. А вот после перерыва подопечным Руслана Ротаня удалось дважды поразить ворота соперника. На 62-й минуте нашу сборную вывел вперед Назар Волошин.

Вскоре украинцы укрепили свое преимущество в счете. На 66-й минуте Егор Ярмолюк перехватил передачу голкипера панамцев, обошел его и отправил мяч в пустые ворота.

Видео матча Украина U-23 – Панама U-23

Для подопечных Ротаня это третья подряд победа на этом турнире. В стартовом матче украинская сборная разгромила Индонезию U-20 со счетом 3:0, а во втором поединке разбила молодежную сборную Италии (U-21) со счетом 4:0.

После трех сыгранных матчей "сине-желтые" с 9 очками возглавляют свою группу. Последний матч на групповом этапе украинцы проведут 10 июня против юношеской сборной Японии (U-19).

После завершения группового этапа состоятся матчи за 9-е, 7-е, 5-е, третье и первое места.

Напомним, мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые примет участие в Олимпиаде. Подопечные Ротаня сыграют в группе B против Аргентины, Марокко и Ирака. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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