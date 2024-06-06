Олимпийская сборная Украины по футболу разбила "молодежку" Италии на турнире во Франции (видео)

Подопечные Руслана Ротаня одержали вторую подряд разгромную победу в рамках подготовки к Олимпиаде.

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) выиграла второй матч на контрольном международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции, который является подготовкой к Олимпаде-2024 в Париже. "Сине-желтые" разгромили молодежную сборную Италии (U-21) со счетом 4:0 .

В первом тайме команда Руслана Ротаня забила один гол – на 31-й минуте счет во встрече открыл Максим Хлань.

После перерыва украинцы трижды поразили ворота итальянцев. На 53-й минуте отличился Александр Мартынюк, на 64-й минуте точный удар нанес Даниил Сикан, а точку в матче на 71-й минуте поставил Назар Волошин.

Видео матча Украина U-23 – Италия U-21

Для подопечных Ротаня это вторая победа подряд на этом турнире. В стартовом матче украинская сборная разгромила Индонезию U-20 со счетом 3:0.

После двух сыгранных поединков "сине-желтые" с 6 очками возглавляют свою группу. Далее украинцев ждут встречи с Панамой U-23 (8 июня) и Японией U-19 (10 июня).

После завершения группового этапа состоятся матчи за 9-е, 7-е, 5-е, третье и первое места.

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые поучаствует в Олимпиаде. Подопечные Ротаня сыграют в группе B против Аргентины, Марокко и Ирака. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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