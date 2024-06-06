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Олимпийская сборная Украины по футболу разбила "молодежку" Италии на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу разбила "молодежку" Италии на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

Подопечные Руслана Ротаня одержали вторую подряд разгромную победу в рамках подготовки к Олимпиаде.

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) выиграла второй матч на контрольном международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции, который является подготовкой к Олимпаде-2024 в Париже. "Сине-желтые" разгромили молодежную сборную Италии (U-21) со счетом 4:0.

В первом тайме команда Руслана Ротаня забила один гол – на 31-й минуте счет во встрече открыл Максим Хлань.

После перерыва украинцы трижды поразили ворота итальянцев. На 53-й минуте отличился Александр Мартынюк, на 64-й минуте точный удар нанес Даниил Сикан, а точку в матче на 71-й минуте поставил Назар Волошин.

Видео матча Украина U-23 – Италия U-21

Для подопечных Ротаня это вторая победа подряд на этом турнире. В стартовом матче украинская сборная разгромила Индонезию U-20 со счетом 3:0.

После двух сыгранных поединков "сине-желтые" с 6 очками возглавляют свою группу. Далее украинцев ждут встречи с Панамой U-23 (8 июня) и Японией U-19 (10 июня).

После завершения группового этапа состоятся матчи за 9-е, 7-е, 5-е, третье и первое места.

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые поучаствует в Олимпиаде. Подопечные Ротаня сыграют в группе B против Аргентины, Марокко и Ирака. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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