Олимпийская сборная Украины по футболу разгромной победой стартовала на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) успешно стартовала на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции, который является подготовкой к Олимпаде-2024 в Париже.

В своем первом матче подопечные Руслана Ротаня разбили Индонезию U-20 со счетом 3:0 .

Уже на 9-й минуте встречи "сине-желтых" вывел вперед Геннадий Синчук. До перерыва украинцы забили еще один гол – на 30-й минуте отличился Николай Михайленко.

Во втором тайме украинская команда сделала счет разгромным – на 59-й минуте третий мяч в ворота индонезийцев отправил Олег Федор.

Обзор матча Украина U-23 – Индонезия U-20

Следующий поединок на международном турнире "сине-желтые" проведут 6 июня против команды Италии U-21. После этого украинцев ждут встречи с Панамой U-23 (8 июня), Японией U-19 (10 июня).

После завершения группового этапа состоятся матчи за 9-е, 7-е, 5-е, третье и первое места.

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые поучаствует в Олимпиаде. Подопечные Ротаня сыграют в группе B против Аргентины, Марокко и Ирака. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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