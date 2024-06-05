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Олимпийская сборная Украины по футболу разгромной победой стартовала на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу разгромной победой стартовала на турнире во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу / Фото: УАФ

Подопечные Руслана Ротаня уверенно обыграли Индонезию U-20.

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) успешно стартовала на международном турнире Tournoi Maurice Revello во Франции, который является подготовкой к Олимпаде-2024 в Париже.

В своем первом матче подопечные Руслана Ротаня разбили Индонезию U-20 со счетом 3:0.

Уже на 9-й минуте встречи "сине-желтых" вывел вперед Геннадий Синчук. До перерыва украинцы забили еще один гол – на 30-й минуте отличился Николай Михайленко.

Во втором тайме украинская команда сделала счет разгромным – на 59-й минуте третий мяч в ворота индонезийцев отправил Олег Федор.

Обзор матча Украина U-23 – Индонезия U-20

Следующий поединок на международном турнире "сине-желтые" проведут 6 июня против команды Италии U-21. После этого украинцев ждут встречи с Панамой U-23 (8 июня), Японией U-19 (10 июня).

После завершения группового этапа состоятся матчи за 9-е, 7-е, 5-е, третье и первое места.

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые поучаствует в Олимпиаде. Подопечные Ротаня сыграют в группе B против Аргентины, Марокко и Ирака. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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