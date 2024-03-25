Олимпийская сборная Украины по футболу уступила Японии в товарищеском матче (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу потерпела поражение в спарринге с Японией, который состоялся 25 марта в городе Фукуока на "Kitakyushu Stadium". Встреча завершилась со счетом 2:0 .

Оба гола команда Руслана Ротаня пропустила во втором тайме. На 48-й минуте полузащитник японцев Кейн Сато открыл счет в поединке, удачно сыграв на добивании.

На 76-й минуте азиатская сборная удвоила свое преимущество – хавбек Сатоси Танака получил мяч в штрафной "сине-желтых" и точно пробил в дальний угол.

Полное видео матча Япония U-23 – Украина U-23

Напомним, грядущим летом подопечные Ротаня выступят на Олимпиаде-2024 в Париже. Сборная Украины по футболу впервые в истории пробилась на Олимпийские игры, благодаря тому, что на молодежном Евро-2023 дошла до полуфинала.

Во время жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024 "сине-желтые" попали в группу B, где сыграют против Аргентины, Марокко и третьей команды из Азиатской конфедерации.

В плей-офф олимпийского турнира выйдут две лучшие команды из каждой группы. В четвертьфинале украинцы могут встретиться с одной из сборных группы А: Франция, Новая Зеландия, США или победитель межконтинентального плей-офф (Гвинея против четвертой команды из Азиатской конфедерации).

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). В этот раз бразильцы даже не прошли отбор, заняв в Южной Америке третье место.

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