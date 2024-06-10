Олимпийская сборная Украины выиграла четвертый матч подряд и вышла в финал турнира во Франции (видео)

Олимпийская сборная Украины по футболу (U-23) вышла в финал контрольного международного турнира Tournoi Maurice Revello во Франции, который является подготовкой к Олимпийским играм-2024 в Париже.

В своем четвертом матче на этих соревнованиях команда Руслана Ротаня уверенно победила юношескую сборную Японии (U-19) со счетом 2:1 .

"Сине-желтые" вышли вперед в конце первого тайма – на 42-й минуте Владислав Велетень получил передачу от Данила Сикана и с линии штрафной низом отправил мяч в правый угол.

На старте второй половины встречи украинцы удвоили свое преимущество в счете – Максим Хлань с левого фланга перевел мяч на Велетня, а тот в штрафной технично разобрался с соперником и оформил дубль.

На 81-й минуте японцы сократили отставание в счете – отличился Кенто Шиогай, однако на большее они уже не сподобились.

Видео матча Украина U-23 – Япония U-19

Таким образом, подопечные Ротаня одержали четвертую подряд победу на предолимпийском турнире. В стартовом матче украинская сборная разгромила Индонезию U-20 со счетом 3:0, а затем разбила молодежную сборную Италии (U-21) со счетом 4:0 и обыграла олимпийскую сборную Панамы (U-23) со счетом 2:0.

"Сине-желтые" с 12 очками сверхубедительно выиграли свою группу и пробились в финал турнира, где 16 июня сыграют против сборной Кот-д'Ивуара U-20, которая досрочно стала победителем своего квинтета, набрав 9 очков в трех матчах.

Напомним, мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины по футболу впервые примет участие в Олимпиаде. Подопечные Ротаня сыграют в группе B против Аргентины, Марокко и Ирака. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждого квартета.

Согласно регламенту, в футбольном турнире Олимпиады могут принять участие игроки, которые родились после 1 января 2001 года. Каждая команда может внести в заявку из 18 футболистов только трех исполнителей старше этого возраста.

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