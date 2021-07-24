Олимпийские игры-2020 - день 1. Расписание и результаты выступлений украинцев за 24 июля

Олимпийские игры-2020 - день 1. Расписание и результаты выступлений украинцев за 24 июля

Чем отметятся наши соотечественники в первый день соревнований.

В субботу, 24 июля, украинцы поборются за первые медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 5 дисциплинах из 11, в которых будут разыграны награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, в каких видах спорта и когда будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 24 июля.

Дисциплины, где будут разыграны медали 24 июля

Дарья Билодид - дзюдо. Весовая категория до 48 кг, женщины (начало соревнований - в 05:00)

Артем Лесюк - дзюдо. Весовая категория до 60 кг, мужчины (начало соревнований - в 05:00)

Елена Кривицкая - фехтование. Шпага, женщины (начало соревнований - в 03:00)

Павел Коростылев и Олег Омельчук - стрельба. 10 метров, пневматический пистолет, мужчины (начало соревнований - в 07:00)

Анатолий Будяк - велошоссе. Групповая гонка, мужчины (начало соревнований - в 05:00)

Дисциплины, где не будут разыграны медали 24 июля

Даяна Ястремская - Лейла Фернандес. Теннис, женский одиночный разряд (начало матча - в 07:00).

Элина Свитолина и Даяна Ястремская - Ализе Корне и Фиона Ферро. Теннис, женский парный разряд (начало матча - в 11:00).

Коу Лей и Анна Гапонова. Настольный теннис, женский одиночный разряд (начало - в 13:30).

Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун. Спортивная гимнастика, командные соревнования (начало - в 07:00).

Николай Буценко - Жан Карлос Айседо Пачито. Бокс, весовая категория до 57 кг, мужчины (начало боя - в 08:50).

Игорь Хмара и Станислав Ковалев. Академическая гребля, парная двойка (начало - в 07:00).

Инна Логутенкова. Конный спорт, личная выездка (начало - в 11:00).

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