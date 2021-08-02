Олимпийские игры-2020 - день 10: результаты выступлений украинцев за 2 августа

В десятый соревновательный день наши спортсмены не получали наград.

В понедельник, 2 августа, украинцы продолжили борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены были представлены в 4 дисциплинах из 22, в которых разыграли награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, как выступили украинцы на Олимпиаде-2020 2 августа.

Павел Коростылев не прошел в финал в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров. Он завершил квалификацию на 9-м месте.

не прошел в финал в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров. Он завершил квалификацию на 9-м месте. Михаил Кохан прошел квалификацию в метании молота, показав 5-й результат (78,36 м). Другой украинец Глеб Пискунов не смог выйти в финал, выполнив лучшую свою попытку на 73,84 метра.

прошел квалификацию в метании молота, показав 5-й результат (78,36 м). Другой украинец Глеб Пискунов не смог выйти в финал, выполнив лучшую свою попытку на 73,84 метра. Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук не вышли в полуфинал Олимпиады в гребле на байдарках-одиночках.

и не вышли в полуфинал Олимпиады в гребле на байдарках-одиночках. Павел Алтухов и Дмитрий Янчук заняли второе место в своем заезде и вышли в полуфинал гребли в двойке на 1000 метров.

и заняли второе место в своем заезде и вышли в полуфинал гребли в двойке на 1000 метров. Анастасия Тодорова и Людмила Куклиновская не прошли в полуфинал гребле на байдарках на дистанции 500 метров.

и не прошли в полуфинал гребле на байдарках на дистанции 500 метров. Сергей Кулиш драматически упустил шанс завоевать медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. Украинец шел третьим и претендовал на награды, но в финале выстрелил в чужую мишень вместо своей. Из-за незасчитанного выстрела Кулиш стал лишь восьмым. Олег Царьков не преодолел квалификацию.

драматически упустил шанс завоевать медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. Украинец шел третьим и претендовал на награды, но в финале выстрелил в чужую мишень вместо своей. Из-за незасчитанного выстрела Кулиш стал лишь восьмым. не преодолел квалификацию. Алла Черкасова не смогла выйти в финал турнира по вольной борьбе. В полуфинале в весовой категории до 68 кг украинка проиграла действующей чемпионке мира Тамире Менса-Сток из США - 4:10. Завтра она поборется за "бронзу".

не смогла выйти в финал турнира по вольной борьбе. В полуфинале в весовой категории до 68 кг украинка проиграла действующей чемпионке мира Тамире Менса-Сток из США - 4:10. Завтра она поборется за "бронзу". Олег Колодий не вышел в финал Олимпиады в прыжках с трехметрового трамплина. Украинец за 6 прыжков заработал 351,25 балл и занял 22-е место.

не вышел в финал Олимпиады в прыжках с трехметрового трамплина. Украинец за 6 прыжков заработал 351,25 балл и занял 22-е место. Любовь Басова и Елена Старикова заняли итоговое 8-е место в командном спринте на велотреке. В четвертьфинале они проиграли команде Германии. А в борьбе за 7-8 место уступили Польше.

и заняли итоговое 8-е место в командном спринте на велотреке. В четвертьфинале они проиграли команде Германии. А в борьбе за 7-8 место уступили Польше. Марина Килипко вышла в финал Олимпиады. Украинка смогла преодолеть квалификацию и попасть в топ-15. Яна Гладийчук - не квалифицировалась.

вышла в финал Олимпиады. Украинка смогла преодолеть квалификацию и попасть в топ-15. - не квалифицировалась. Ленур Темиров не сумел завоевать бронзовую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе. В медальной схватке в категории до 60 кг украинец проиграл представителю Китая Валихану Сайлике. Схватка завершилась со счетом 1:1, но последний балл заработал китаец.

не сумел завоевать бронзовую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе. В медальной схватке в категории до 60 кг украинец проиграл представителю Китая Валихану Сайлике. Схватка завершилась со счетом 1:1, но последний балл заработал китаец. Марта Федина и Анастасия Савчук вышли в финал в артистическом плавании. Наш дуэт стал третьим и уверенно квалифицировался в финал, который состоится 4 августа в 13:30 по киевскому времени.

и вышли в финал в артистическом плавании. Наш дуэт стал третьим и уверенно квалифицировался в финал, который состоится 4 августа в 13:30 по киевскому времени. Анна Рыжикова и Виктория Ткачук прошли в финал бега на 400 метров с барьерами. Рыжикова ийшла в финал с 7-го места, показав время 54,23 секунды. Ткачук пробилась в финал с 8-го места, ее время - 54,25 секунды.

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