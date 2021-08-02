Олимпийские игры-2020 - день 11: расписание и результаты выступлений украинцев за 3 августа

В этот день наши надежды - на борьбу, легкую атлетику, греблю и спортивную гимнастику.
Во вторник, 3 августа, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 4 дисциплинах из 24, в которых разыграют награды в этот день.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 3 августа.
- 03:44 - Павел Алтухов и Дмитрий Янчук. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Полуфинал. Финал - в 5:53.
- 04:00 - Татьяна Мельник. Легкая атлетика. Женщины, 400 м. Квалификация.
- 04:50 - Марина Бех-Романчук. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину. Финал.
- 05:37 - Сергей Смелик. Легкая атлетика. Мужчины, 200 м. Квалификация.
- 06:00 - Ирина Коляденко. Вольная борьба. Весовая категория до 62 кг. Поединок 1/8 финала против Аминат Аденийи (Нигерия).
- 07:00 - Парвиз Насибов. Греко-римская борьба. Весовая категория до 67 кг. Поединок 1/8 финала против Фредерика Бьеррехуса (Дания).
- 07:00 - Жан Беленюк. Греко-римская борьба. Весовая категория до 87 кг. Поединок 1/8 финала против Зураби Датунашвили (Сербия).
- 11:00 - Петр Пахнюк. Спортивная гимнастика. Мужчины, брусья. Финал.
- 13:00 - Александр Продан. Конный спорт. Прыжки, квалификация.
- 13:30 - Марта Федина и Анастасия Савчук. Артистическое плавание. Техническая программа.
- 14:40 - Игорь Мусиенко. Легкая атлетика. Мужчины, ядро. Квалификация.
- 14:55 - Алла Черкасова. Вольная борьба. До 68 кг. Поединок за третье место.