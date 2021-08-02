Олимпийские игры-2020 - день 11: расписание и результаты выступлений украинцев за 3 августа

Олимпийские игры-2020 - день 11: расписание и результаты выступлений украинцев за 3 августа

В этот день наши надежды - на борьбу, легкую атлетику, греблю и спортивную гимнастику.

Во вторник, 3 августа, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 4 дисциплинах из 24, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 3 августа.

03:44 - Павел Алтухов и Дмитрий Янчук . Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Полуфинал. Финал - в 5:53.

и . Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Полуфинал. 04:00 - Татьяна Мельник . Легкая атлетика. Женщины, 400 м. Квалификация.

. Легкая атлетика. Женщины, 400 м. Квалификация. 04:50 - Марина Бех-Романчук . Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину. Финал.

. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину. 05:37 - Сергей Смелик . Легкая атлетика. Мужчины, 200 м. Квалификация.

. Легкая атлетика. Мужчины, 200 м. Квалификация. 06:00 - Ирина Коляденко . Вольная борьба. Весовая категория до 62 кг. Поединок 1/8 финала против Аминат Аденийи (Нигерия).

. Вольная борьба. Весовая категория до 62 кг. Поединок 1/8 финала против Аминат Аденийи (Нигерия). 07:00 - Парвиз Насибов . Греко-римская борьба. Весовая категория до 67 кг. Поединок 1/8 финала против Фредерика Бьеррехуса (Дания).

. Греко-римская борьба. Весовая категория до 67 кг. Поединок 1/8 финала против Фредерика Бьеррехуса (Дания). 07:00 - Жан Беленюк . Греко-римская борьба. Весовая категория до 87 кг. Поединок 1/8 финала против Зураби Датунашвили (Сербия).

. Греко-римская борьба. Весовая категория до 87 кг. Поединок 1/8 финала против Зураби Датунашвили (Сербия). 11:00 - Петр Пахнюк . Спортивная гимнастика. Мужчины, брусья. Финал.

. Спортивная гимнастика. Мужчины, брусья. 13:00 - Александр Продан . Конный спорт. Прыжки, квалификация.

. Конный спорт. Прыжки, квалификация. 13:30 - Марта Федина и Анастасия Савчук . Артистическое плавание. Техническая программа.

и . Артистическое плавание. Техническая программа. 14:40 - Игорь Мусиенко . Легкая атлетика. Мужчины, ядро. Квалификация.

. Легкая атлетика. Мужчины, ядро. Квалификация. 14:55 - Алла Черкасова. Вольная борьба. До 68 кг. Поединок за третье место.

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