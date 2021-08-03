Олимпийские игры-2020 - день 12. Расписание и результаты выступлений украинцев за 4 августа

Олимпийские игры-2020 - день 12. Расписание и результаты выступлений украинцев за 4 августа

В это день у нас будет минимум два серебра.

В среду, 4 августа, украинцы продолжат борьбу за медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 7 дисциплинах из 17, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 3 августа.

00:30. Кристина Панчишко - плавание на открытой воде. Женщины, 10 км.

- плавание на открытой воде. 04:05. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Квалификация.

и - гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Квалификация. 04:47. Юлия Юрийчук и Мария Повх - гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Квалификация.

и - гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Квалификация. 05:30. Анна Рыжикова и Виктория Ткачук - легкая атлетика. Женщины, 400 м с барьерами. Финал.

и - легкая атлетика. Женщины, 400 м с барьерами. 05:30. Татьяна Кит - вольная борьба. Женщины, весовая категория до 57 кг. Поединок 1/8 финала против Сивар Бусетты (Тунис).

- вольная борьба. Женщины, весовая категория до 57 кг. Поединок 1/8 финала против Сивар Бусетты (Тунис). 09:00. София Лискун - прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м. Квалификация.

- прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м. Квалификация. 10:20. Любовь Басова и Елена Старикова - трек. Женщины, кейрин. Квалификация.

и - трек. Женщины, кейрин. Квалификация. 13:45. Парвиз Насибов - греко-римская борьба. Весовая категория до 67 кг. Финал против Мухаммадали Гераеи (Иран).

- греко-римская борьба. Весовая категория до 67 кг. против Мухаммадали Гераеи (Иран). 14:10. Жан Беленюк - греко-римская борьба. Весовая категория до 87 кг. Финал против Виктора Лоринца (Венгрия).

- греко-римская борьба. Весовая категория до 87 кг. против Виктора Лоринца (Венгрия). 14:55. Ирина Коляденко - вольная борьба. Весовая категория до 62 кг. Поединок за третье место.

- вольная борьба. Весовая категория до 62 кг. 13:30. Марта Федина и Анастасия Савчук - артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа. Финал.

и - артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа. 14:15. Михаил Кохан - легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Финал.

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