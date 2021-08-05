Олимпийские игры-2020 - день 13. Расписание и результаты выступлений украинцев за 5 августа

Олимпийские игры-2020 - день 13. Расписание и результаты выступлений украинцев за 5 августа

Наши надежды в этот день на греблю, легкую атлетику и карате.

В четверг, 5 августа, украинцы продолжат борьбу за медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 5 дисциплинах из 27, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 5 августа.

03:10. Ярослава Магучих , Юлия Левченко и Ирина Геращенко - легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Квалификация.

, и - легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Квалификация. 03:44. Людмила Лузан - гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Полуфинал. Финал - в 05:57.

- гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Полуфинал. - в 05:57. 04:05. Юлия Юрийчук и Мария Повх - гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Полуфинал. Финал - в 06:29.

и - гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Полуфинал. - в 06:29. 05:30. Василий Михайлов - вольная борьба. Мужчины, весовая категория до 74 кг. Поединок 1/8 финала против Турана Байрамова (Азарбайджан).

- вольная борьба. Мужчины, весовая категория до 74 кг. Поединок 1/8 финала против Турана Байрамова (Азарбайджан). 06:00. Александр Хоцяновский - вольная борьба. Мужчины, весовая категория до 125 кг. Поединок 1/8 финала против Амира Хоссейна Заре (Иран).

- вольная борьба. Мужчины, весовая категория до 125 кг. Поединок 1/8 финала против Амира Хоссейна Заре (Иран). 09:03. Александр Хижняк - бокс. Мужчины, весовая категория до 75 кг. Полуфинальный поединок против Эумира Марсьяля (Филиппины).

- бокс. Мужчины, весовая категория до 75 кг. Полуфинальный поединок против Эумира Марсьяля (Филиппины). 10:30. Иван Лосев и Эдуард Забуженко - легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 20 км. Финал.

и - легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 20 км. 10:30. Павел Тимощенко - современное пятиборье. Мужчины, раунд фехтования.

- современное пятиборье. Мужчины, раунд фехтования. 11:00. Анжелика Терлюга - каратэ. Женщины, кумите, весовая категория до 55 кг. Квалификационный раунд. Финал - в 14:40.

- каратэ. Женщины, кумите, весовая категория до 55 кг. Квалификационный раунд. - в 14:40. 13:00. Марина Килипко - легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом. Финал.

- легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом. 13:37. Украина - легкая атлетика. Женщины, эстафета 4х400 м. Квалификация.

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