Олимпийские игры-2020 - день 14. Расписание и результаты выступлений украинцев за 6 августа

Наши надежды в этот день на карате и легкую атлетику.
В пятницу, 6 августа, украинцы продолжат борьбу за медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 4 дисциплинах из 23, в которых разыграют награды в этот день.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 6 августа.
- 23:30. Иван Банзерук, Валерий Литанюк и Марьян Закальницкий - легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. Финал.
- 03:37. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация.
- 03:52. Павел Алтухов и Юрий Вандюк - гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация.
- 04:20. Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко - художественная гимнастика. Квалификация.
- 04:30. Украина - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка.
- 05:30. Оксана Ливач - вольная борьба. Женщины, весовая категория до 50 кг. Схватка против Адият Идрис (Нигерия).
- 06:30. Анита Серегина - каратэ. Женщины, кумите, весовая категория до 61 кг. Квалификация, финал.
- 09:00. Алексей Середа - прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация.
- 09:30. Любовь Басова и Елена Старикова - велотрек. Женщины, спринт. Квалификация.
- 10:30 Людмила Оляновская, Мария Сахарук и Анна Шувчук - легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. Финал.
- 11:00 Станислав Гаруна - каратэ. Мужчины, кумите, весовая категория до 75 кг. Квалификация, финал.
- 13:30 Украина - артистическое плавание. Группы, техническая программа.