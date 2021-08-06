Олимпийские игры-2020 - день 14. Расписание и результаты выступлений украинцев за 6 августа

Олимпийские игры-2020 - день 14. Расписание и результаты выступлений украинцев за 6 августа

Наши надежды в этот день на карате и легкую атлетику.

В пятницу, 6 августа, украинцы продолжат борьбу за медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 4 дисциплинах из 23, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 6 августа.

23:30. Иван Банзерук , Валерий Литанюк и Марьян Закальницкий - легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. Финал.

, и - легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. 03:37. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация.

и - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация. 03:52. Павел Алтухов и Юрий Вандюк - гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация.

и - гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация. 04:20. Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко - художественная гимнастика. Квалификация.

и - художественная гимнастика. Квалификация. 04:30. Украина - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка.

- гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. 05:30. Оксана Ливач - вольная борьба. Женщины, весовая категория до 50 кг. Схватка против Адият Идрис (Нигерия).

- вольная борьба. Женщины, весовая категория до 50 кг. Схватка против Адият Идрис (Нигерия). 06:30. Анита Серегина - каратэ. Женщины, кумите, весовая категория до 61 кг. Квалификация, финал .

- каратэ. Женщины, кумите, весовая категория до 61 кг. Квалификация, . 09:00. Алексей Середа - прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация.

- прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация. 09:30. Любовь Басова и Елена Старикова - велотрек. Женщины, спринт. Квалификация.

и - велотрек. Женщины, спринт. Квалификация. 10:30 Людмила Оляновская , Мария Сахарук и Анна Шувчук - легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. Финал.

, и - легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. 11:00 Станислав Гаруна - каратэ. Мужчины, кумите, весовая категория до 75 кг. Квалификация, финал .

- каратэ. Мужчины, кумите, весовая категория до 75 кг. Квалификация, . 13:30 Украина - артистическое плавание. Группы, техническая программа.

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