Олимпийские игры-2020 - день 15: расписание и результаты выступлений украинцев за 7 августа

Олимпийские игры-2020 - день 15: расписание и результаты выступлений украинцев за 7 августа

Украина поборется за "золото" в боксе и имеет хорошие шансы в прыжках в высоту.

В субботу, 7 августа, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. В предпоследний соревновательный день будет разыграно 34 комплекта наград, из которых Украина претендует на одиннадцать.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 7 августа.

1:00. Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева - легкая атлетика. Женщины, марафон

- легкая атлетика. Женщины, марафон 3:37. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. полуфинал

и гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. полуфинал 3:44. Павел Алтухов, Юрий Вандюк - гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. полуфинал

- гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. полуфинал 4:00. Украина - художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация

- художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация 4:00. Алексей Середа - прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Полуфинал. Финал в 9:00

- прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Полуфинал. Финал в 9:00 4:14. Мария Кичасова, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. полуфинал

- гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. полуфинал 8:35. Павел Тимощенко - современное пятиборье. Мужчины. финал

- современное пятиборье. Мужчины. финал 8:45. Александр Хижняк - бокс. Мужчины, категория до 75 кг. Финальный поединок против Хеберта Соузы (Бразилия)

- бокс. Мужчины, категория до 75 кг. Финальный поединок против Хеберта Соузы (Бразилия) 9:20. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко - художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал.

- художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал. 9:45. Елена Старикова - велотрек. Женщины, спринт. 1/8 финала

- велотрек. Женщины, спринт. 1/8 финала 12:52. Оксана Ливач - вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Утешительная схватка за выход в бронзовый финал против Юснейлис Лопес Гусман (Куба)

- вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Утешительная схватка за выход в бронзовый финал против Юснейлис Лопес Гусман (Куба) 13:30. Украина - артистическое плавания. Группы, произвольная программа. Финал

- артистическое плавания. Группы, произвольная программа. Финал 13:35 Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих - легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Финал

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