Олимпийские игры-2020 - день 15: расписание и результаты выступлений украинцев за 7 августа

Украина поборется за "золото" в боксе и имеет хорошие шансы в прыжках в высоту.
В субботу, 7 августа, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. В предпоследний соревновательный день будет разыграно 34 комплекта наград, из которых Украина претендует на одиннадцать.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах выступят украинцы на Олимпиаде-2020 7 августа.
- 1:00. Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева - легкая атлетика. Женщины, марафон
- 3:37. Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. полуфинал
- 3:44. Павел Алтухов, Юрий Вандюк - гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. полуфинал
- 4:00. Украина - художественная гимнастика. Командное многоборье. Квалификация
- 4:00. Алексей Середа - прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Полуфинал. Финал в 9:00
- 4:14. Мария Кичасова, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова, Мария Повх - гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. полуфинал
- 8:35. Павел Тимощенко - современное пятиборье. Мужчины. финал
- 8:45. Александр Хижняк - бокс. Мужчины, категория до 75 кг. Финальный поединок против Хеберта Соузы (Бразилия)
- 9:20. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко - художественная гимнастика. Личное многоборье. Финал.
- 9:45. Елена Старикова - велотрек. Женщины, спринт. 1/8 финала
- 12:52. Оксана Ливач - вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Утешительная схватка за выход в бронзовый финал против Юснейлис Лопес Гусман (Куба)
- 13:30. Украина - артистическое плавания. Группы, произвольная программа. Финал
- 13:35 Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Ярослава Магучих - легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Финал