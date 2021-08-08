Олимпийские игры-2020 - день 16. Расписание и результаты выступлений украинцев за 8 августа

Наши надежды в этот день на велотрек, гимнастику и легкую атлетику.
В воскресенье, 8 августа, украинцы завершат борьбу за медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 3 дисциплинах из 13, в которых разыграют награды в заключительный день соревнований.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 8 августа.
- 01:00. Иван-Богдан Городинский, Николай Нижник, Александр Ситковский - легкая атлетика. Мужчины. Марафон.
- 04:18. Елена Старикова - велотрек. Женщины, спринт. Заезд 1/2 финала против Лэй Вайси (Гонконг).
- 05:00. Сборная Украины - художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал.