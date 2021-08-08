Олимпийские игры-2020 - день 16. Расписание и результаты выступлений украинцев за 8 августа

Олимпийские игры-2020 - день 16. Расписание и результаты выступлений украинцев за 8 августа

Наши надежды в этот день на велотрек, гимнастику и легкую атлетику.

В воскресенье, 8 августа, украинцы завершат борьбу за медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 3 дисциплинах из 13, в которых разыграют награды в заключительный день соревнований.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 8 августа.

01:00. Иван-Богдан Городинский , Николай Нижник , Александр Ситковский - легкая атлетика. Мужчины. Марафон.

, , - легкая атлетика. Мужчины. Марафон. 04:18. Елена Старикова - велотрек. Женщины, спринт. Заезд 1/2 финала против Лэй Вайси (Гонконг).

- велотрек. Женщины, спринт. Заезд 1/2 финала против Лэй Вайси (Гонконг). 05:00. Сборная Украины - художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал.

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