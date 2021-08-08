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Олимпийские игры-2020 - день 16. Расписание и результаты выступлений украинцев за 8 августа

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Олимпийские игры-2020 - день 16. Расписание и результаты выступлений украинцев за 8 августа

Associated Press

Наши надежды в этот день на велотрек, гимнастику и легкую атлетику.

В воскресенье, 8 августа, украинцы завершат борьбу за медали на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 3 дисциплинах из 13, в которых разыграют награды в заключительный день соревнований.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких дисциплинах будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 8 августа.

  • 01:00. Иван-Богдан Городинский, Николай Нижник, Александр Ситковский - легкая атлетика. Мужчины. Марафон.
  • 04:18. Елена Старикова - велотрек. Женщины, спринт. Заезд 1/2 финала против Лэй Вайси (Гонконг).
  • 05:00. Сборная Украины - художественная гимнастика. Командное многоборье. Финал.
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