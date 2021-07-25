Олимпийские игры-2020 - день 2. Расписание и результаты выступлений украинцев за 25 июля

Что ждет наших соотечественников во второй день соревнований.
В воскресенье, 25 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 5 дисциплинах из 18, в которых будут разыграны награды в этот день.
ТСН Проспорт рассказывает о расписании и результатах украинцев на Олимпиаде-2020 25 июля.
Дисциплины, в которых будут разыграны медали 25 июля
Елена Костевич: стрельба, пневматический пистолет, 10 метров (старт квалификации - в 03:00).
Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченникова: стрельба из лука, командные соревнования (начало встречи 1/8 финала с командой ОКР - в 04:39).
Георгий Зантарая: дзюдо, весовая категория до 66 кг (начало первой схватки - ориентировочно в 05:40).
Богдан Никишин, Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь: фехтование, шпага (начало первой схватки - ориентировочно в 05:55).
Сергей Кулиш и Олег Царьков: стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров (старт квалификации - в 07:00).
Валерия Кононенко: велошоссе, групповая гонка (начало - в 07:00).
Дисциплины, в которых не будут разыграны медали 25 июля
Диана Варинская: спортивная гимнастика (начало - в 02:00).
Ирина Маловичко: стендовая стрельба (начало - в 03:00).
Игорь Хмара и Станислав Ковалев: академическая гребля, парная двойка (начало заплыва - в 04:00).
Людмила Киченок и Надежда Киченок: теннис, парный разряд (начало матча против дуэта из Индии - в 05:00).
Ярослав Харциз: бокс, весовая категория до 63 кг (начало боя против Джавида Челебиева из Азербайджана - в 07:24).
Виктория Ус: гребной слалом, байдарки-одиночки (начало заплывов - в 07:50).
Элина Свитолина: теннис, одиночный разряд (начало матча против Лауры Сигезмунд из Германии - ориентировочно в 09:00).
Маргарита Песоцкая: настольный теннис, одиночный разряд (начало матча против Маники Батры из Индии - в 09:30).
Мария Улитина и Артем Почтарев: бадминтон, групповой этап (начало - в 12:00).
Дарья Зевина: плавание, 100 м на спине (начало заплыва - в 13:07).
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