Олимпийские игры-2020 - день 3. Расписание и результаты выступлений украинцев за 26 июля

В активе "сине-желтых" уже есть две бронзовые награды.
В понедельник, 26 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 6 дисциплинах из 21, в которых будут разыграны награды в этот день.
ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких видах спорта украинцы выступят на Олимпиаде-2020 26 июля.
- 03:00 Ирина Маловичко - стендовая стрельба, скит. Финал - в 08:50.
- 03:55 Ольга Харлан - фехтование, женская сабля, 1/16 финала.
- 06:00 Коу Лей - настольный теннис, мужчины, второй раунд. Матч против Омара Ассара (Египет).
- 06:40 Мария Улитина - бадминтон, групповой раунд, женщины. Матч против Фабианы Сильвы (Бразилия).
- 08:00 Надежда Киченок и Людмила Киченок - теннис, женщины, пары. Матч против Сары Эррани и Жасмин Паолини (Италия).
- 09:00 Алексей Середа и Олег Сербин - прыжки в воду, синхронные прыжки, 10 м, мужчины.
- 09:00 Элина Свитолина - теннис, женщины, второй круг. Матч против Айлы Томлянович (Австралия).
- 13:00 Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Евгений Юденков - спортивная гимнастика, командное многоборье, мужчины.
- 13:20 Денис Кесиль и Игорь Трояновский - плавание, мужчины, 200 м баттерфляй, квалификация.
- 13:50 Камила Конотоп - тяжелая атлетика, женщины, весовая категория до 55 кг.
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