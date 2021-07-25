Олимпийские игры-2020 - день 3. Расписание и результаты выступлений украинцев за 26 июля

Олимпийские игры-2020 - день 3. Расписание и результаты выступлений украинцев за 26 июля

В активе "сине-желтых" уже есть две бронзовые награды.

В понедельник, 26 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены в 6 дисциплинах из 21, в которых будут разыграны награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких видах спорта украинцы выступят на Олимпиаде-2020 26 июля.

03:00 Ирина Маловичко - стендовая стрельба, скит. Финал - в 08:50.

- стендовая стрельба, скит. Финал - в 08:50. 03:55 Ольга Харлан - фехтование, женская сабля, 1/16 финала.

- фехтование, женская сабля, 1/16 финала. 06:00 Коу Лей - настольный теннис, мужчины, второй раунд. Матч против Омара Ассара (Египет).

- настольный теннис, мужчины, второй раунд. Матч против Омара Ассара (Египет). 06:40 Мария Улитина - бадминтон, групповой раунд, женщины. Матч против Фабианы Сильвы (Бразилия).

- бадминтон, групповой раунд, женщины. Матч против Фабианы Сильвы (Бразилия). 08:00 Надежда Киченок и Людмила Киченок - теннис, женщины, пары. Матч против Сары Эррани и Жасмин Паолини (Италия).

и - теннис, женщины, пары. Матч против Сары Эррани и Жасмин Паолини (Италия). 09:00 Алексей Середа и Олег Сербин - прыжки в воду, синхронные прыжки, 10 м, мужчины.

и - прыжки в воду, синхронные прыжки, 10 м, мужчины. 09:00 Элина Свитолина - теннис, женщины, второй круг. Матч против Айлы Томлянович (Австралия).

- теннис, женщины, второй круг. Матч против Айлы Томлянович (Австралия). 13:00 Петр Пахнюк , Игорь Радивилов , Илья Ковтун , Евгений Юденков - спортивная гимнастика, командное многоборье, мужчины.

, , , - спортивная гимнастика, командное многоборье, мужчины. 13:20 Денис Кесиль и Игорь Трояновский - плавание, мужчины, 200 м баттерфляй, квалификация.

и - плавание, мужчины, 200 м баттерфляй, квалификация. 13:50 Камила Конотоп - тяжелая атлетика, женщины, весовая категория до 55 кг.

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