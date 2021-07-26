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Олимпийские игры-2020 - день 4. Расписание и результаты выступлений украинцев за 27 июля

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Олимпийские игры-2020 - день 4. Расписание и результаты выступлений украинцев за 27 июля

Associated Press

Шансы на медаль в этот день - не очень высоки.

Во вторник, 27 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены всего в 3 дисциплинах из 22, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких видах спорта выступят украинцы на Олимпиаде-2020 27 июля.

  • 03:00. Олег Омельчук и Елена Костевич. Пулевая стрельба. Смешанные команды, пистолет, 10 м. Квалификация. Финал - в 05:00.
  • 07:20. Артем Почтарев. Бадминтон. Групповой этап, мужчины. Матч против Брайза Левердеса (Франция).
  • 07:45. Лидия Сиченикова. Стрельба из лука. Женщины. Личные соревнования, 1/32 финала. Дуэль с Мишель Кроппен (Германия).
  • 08:00. Виктория Ус. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины. Полуфинал. Финал - в 10:15.
  • 08:10. Анна Лысенко. Бокс. Женщины, 69 кг. 1/8 финала. Поединок против Умаимы Белахбиб (Марокко).
  • 09:00. Яна Беломоина. Велоспорт, маутинбайк. Женщины.
  • 09:00. Элина Свитолина. Теннис. Женщины, 1/8 финала. Матч против Марии Саккари (Греция).
  • 13:20. Сергей Шевцов. Плавание. Мужчины, 100 м вольным стилем. Квалификация.
  • 14:40. Михаил Романчук и Сергей Фролов. Плавание. Мужчины, 800 м вольным стилем. Квалификация.

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