Олимпийские игры-2020 - день 4. Расписание и результаты выступлений украинцев за 27 июля

Олимпийские игры-2020 - день 4. Расписание и результаты выступлений украинцев за 27 июля

Шансы на медаль в этот день - не очень высоки.

Во вторник, 27 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены всего в 3 дисциплинах из 22, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких видах спорта выступят украинцы на Олимпиаде-2020 27 июля.

03:00. Олег Омельчук и Елена Костевич . Пулевая стрельба. Смешанные команды, пистолет, 10 м. Квалификация. Финал - в 05:00.

и . Пулевая стрельба. Смешанные команды, пистолет, 10 м. Квалификация. Финал - в 05:00. 07:20. Артем Почтарев . Бадминтон. Групповой этап, мужчины. Матч против Брайза Левердеса (Франция).

. Бадминтон. Групповой этап, мужчины. Матч против Брайза Левердеса (Франция). 07:45. Лидия Сиченикова . Стрельба из лука. Женщины. Личные соревнования, 1/32 финала. Дуэль с Мишель Кроппен (Германия).

. Стрельба из лука. Женщины. Личные соревнования, 1/32 финала. Дуэль с Мишель Кроппен (Германия). 08:00. Виктория Ус . Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины. Полуфинал. Финал - в 10:15.

. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины. Полуфинал. Финал - в 10:15. 08:10. Анна Лысенко . Бокс. Женщины, 69 кг. 1/8 финала. Поединок против Умаимы Белахбиб (Марокко).

. Бокс. Женщины, 69 кг. 1/8 финала. Поединок против Умаимы Белахбиб (Марокко). 09:00. Яна Беломоина . Велоспорт, маутинбайк. Женщины.

. Велоспорт, маутинбайк. Женщины. 09:00. Элина Свитолина . Теннис. Женщины, 1/8 финала. Матч против Марии Саккари (Греция).

. Теннис. Женщины, 1/8 финала. Матч против Марии Саккари (Греция). 13:20. Сергей Шевцов . Плавание. Мужчины, 100 м вольным стилем. Квалификация.

. Плавание. Мужчины, 100 м вольным стилем. Квалификация. 14:40. Михаил Романчук и Сергей Фролов. Плавание. Мужчины, 800 м вольным стилем. Квалификация.

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