Олимпийские игры-2020 - день 5. Расписание и результаты выступлений украинцев за 28 июля

Олимпийские игры-2020 - день 5. Расписание и результаты выступлений украинцев за 28 июля

Шансов на медали не так много.

В среду, 28 июля, украинцы продолжат борьбу за награды на Олимпийских играх-2020 в Токио. Наши спортсмены будут представлены всего в 2 дисциплинах из 23, в которых разыграют награды в этот день.

ТСН Проспорт рассказывает, когда и в каких видах спорта будут выступать украинцы на Олимпиаде-2020 28 июля.

05:00. Алексей Гунбин - стрельба из лука. Мужчины, поединок 1/32 финала против Тарундипа Раи (Индия).

- стрельба из лука. Мужчины, поединок 1/32 финала против Тарундипа Раи (Индия). 05:00. Элина Свитолина - теннис. Женщины, матч 1/4 финала против Камилы Джорджи (Италия)

- теннис. Женщины, матч 1/4 финала против Камилы Джорджи (Италия) 05:00. Людмила Киченок и Надежда Киченок - теннис. Женщины, пары, матч 1/4 финала против Вероники Кудерметовой и Елены Весниной (ОКР).

и - теннис. Женщины, пары, матч 1/4 финала против Вероники Кудерметовой и Елены Весниной (ОКР). 05:30. Игорь Хмара и Станислав Ковалев - академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Полуфинал.

и - академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Полуфинал. 06:00. Кеджау Ньябали - дзюдо. Мужчины, весовая категория до 90 кг, поединок 1/16 финала против Роберта Флорентино (Доминиканская Республика).

- дзюдо. Мужчины, весовая категория до 90 кг, поединок 1/16 финала против Роберта Флорентино (Доминиканская Республика). 06:50. Виктория Ус - гребной слалом. Женщины. Каноэ.

- гребной слалом. Женщины. Каноэ. 11:55. Анастасия Павлова - стрельба из лука. Женщины, поединок 1/32 финала против Дженнифер Мучино-Фернандес (США).

- стрельба из лука. Женщины, поединок 1/32 финала против Дженнифер Мучино-Фернандес (США). 13:15. Вероника Марченко - стрельба из лука. Женщины, поединок 1/32 финала против Ле Цзеин (Китайский Тайбэй).

- стрельба из лука. Женщины, поединок 1/32 финала против Ле Цзеин (Китайский Тайбэй). 13:15. Илья Ковтун и Петр Пахнюк - спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины.

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